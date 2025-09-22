Segue su Instagram una ragazza fidanzata, aggredito dal branco con calci e pugni: 17enne finisce in ospedale

Nove ragazzi sono accusati di lesioni aggravate in concorso e omissione di soccorso per aver preso parte al pestaggio di un 17enne a Raiano, in provincia dell’Aquila. Quattro giovani sono già stati identificati, uno solo sarebbe maggiorenne. Alla base dell’aggressione ci sarebbe un follow su Instagram inviato dalla vittima alla fidanzata di uno dei ragazzi coinvolti.

Immagine di repertorio

Nove ragazzi sono accusati di lesioni aggravate in concorso e omissione di soccorso per aver preso parte al pestaggio di un 17enne a Raiano, in provincia dell’Aquila.

Quattro giovani sono già stati identificati e denunciati: uno solo sarebbe maggiorenne, un 21enne. Secondo quanto è stato ricostruito nelle scorse ore, alla base dell’aggressione ci sarebbe la richiesta di amicizia su un social inviata dalla vittima alla fidanzata di uno dei ragazzi coinvolti.

Il 17enne, dopo il pestaggio, è stato soccorso e trasportato in ospedale. È stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. A quanto si apprende, avrebbe riportato un trauma cranico minore, la frattura del setto nasale, ematomi, escoriazioni multiple e contusioni.

Stando a quanto raccontato dalla giovanissima vittima, l’incontro sarebbe stato organizzato da un amico suo coetaneo con il pretesto di una serata insieme.

All’appuntamento però l’amico si sarebbe presentato con diversi ragazzi in motorino, che una volta scesi dai mezzi lo avrebbero aggredito, colpendolo con calci e pugni.

Alla base dell’aggressione, ha spiegato ancora il ragazzo, ci sarebbe stata una richiesta di follow su Instagram alla fidanzata di uno degli aggressori. Subito sono scattate le indagini di Carabinieri per tentare di rintracciare gli aggressori e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

A occuparsi degli accertamenti del caso sono i militari dell'Arma della stazione di Cocullo, coordinati dalla Procura del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila e dalla Procura di Sulmona. Gli inquirenti hanno sequestrato i telefoni cellulari dei giovani coinvolti.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il ragazzo vittima del pestaggio è un giovane calciatore e nei prossimi giorni avrebbe dovuto debuttare in serie D. Ma, a causa delle lesioni riportate, non ha potuto rispondere alla convocazione.