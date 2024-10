video suggerito

Scuole chiuse per maltempo domani martedì 8 ottobre in Toscana e Liguria: l’elenco dei comuni interessati Dove resteranno chiuse le scuole domani, martedì 8 ottobre, per maltempo? A causa delle allerte meteo rossa e arancione in Liguria e Toscana, ecco l’elenco dei comuni dove le lezioni sono sospese. In aggiornamento. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A causa del maltempo che si sta abbattendo su gran parte dell'Italia molti comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado domani, martedì 8 ottobre. Le ordinanze che stabiliscono la sospensione delle lezioni sono già state firmate da numerose amministrazioni in Liguria e Toscana, per le quali la Protezione civile ha diramato rispettivamente un avviso di allerta meteo rossa e uno di allerta meteo arancione.

L'elenco delle scuole chiuse per la giornata di domani martedì 8 ottobre è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungere nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse in Liguria domani: l'elenco dei comuni

Domani, 8 ottobre, le scuole resteranno chiuse in numerosi comuni della Provincia di Genova. Si tratta di Arenzano, Busalla, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Crocefieschi, Davagna, Isola del Cantone, Leivi, Lumarzo, Mele, Mezzanego, Mignanego, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante (scuole superiori in DaD), Sori, Torriglia, Valbrevenna, Zoagli. Scuole regolarmente aperte a Genova, Bogliasco e Pieve Ligure.

In provincia di La Spezia lezioni sospese a Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Rocchetta di Vara, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure. Infine, in provincia di Savona stessa decisione è stata presa dai sindaci di Cairo, Carcare, Cosseria, Dego.

Scuole chiuse martedì 8 ottobre in Toscana

In concomitanza con l'allerta di colore arancione valida su tutta la provincia, il Comune di Livorno ha disposto per domani martedì 8 ottobre la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati, la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri e la chiusura al pubblico del canile comunale. Nel resto della provincia scuole chiuse a Rosignano, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Campiglia Marittima e Suvereto. All'Isola d'Elba niente lezioni a Portoferraio.

Scuole chiuse anche in numerosi comuni della provincia di Grosseto, tra cui Grosseto (chiuse le scuole superiori), Manciano, Cinigiano, Castiglione della Pescaia, Follonica, Massa Marittima, Roccastrada, Sorano, Orbetello, Pitigliano, Magliano in Toscana, Scarlino, Capalbio, Gavorrano e Scansano. In provincia di Massa Carrara scuole chiuse a Fivizzano, Aulla, Bagnone, Villafranca in Lunigiana e in provincia di Pisa a Casale, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio.