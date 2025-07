video suggerito

L’oroscopo di martedì 8 luglio 2025, le previsioni segno per segno di Ginny C’è tanto amore nell’oroscopo di martedì 8 luglio 2025, soprattutto un amore che vuole sperimentare. Merito di Venere particolarmente vivace. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: solido, strutturato, quasi architettonico.

Lavoro: sei una macchina ben oliata e anche multitasking.

Fortuna: arriva con l'efficienza di un tram svizzero.

Il consiglio del giorno: non sottovalutare il potere di un gesto semplice e altruista.

Voto: 9 – ingegnoso, generoso, impeccabile.

Toro

Amore: va meglio con una risata condivisa.

Lavoro: determinato, ma troppo dritto al punto.

Fortuna: si nasconde dietro una battuta scema.

Il consiglio del giorno: concediti una leggerezza, anche verbale.

Voto: 7 – un po’ rigido, ma pronto a sciogliersi con stile.

Gemelli

Amore: digitale, stimolante, ma ancora in buffering.

Lavoro: idee geniali che aspettano di prendere forma.

Fortuna: intermittente, come un Wi-Fi ballerino.

Il consiglio del giorno: lasciate che le cose maturino senza incalzare.

Voto: 5 e mezzo – smart ma ancora in fase di caricamento.

Leggi anche Urano entra in Gemelli fino al 2033: il significato e gli effetti su tutti i segni zodiacali

Cancro

Amore: affidabile come un rifugio alpino.

Lavoro: ti destreggi con calma tra mille impegni.

Fortuna: segue la tua resilienza come un’ombra.

Il consiglio del giorno: concediti un momento per ricaricare anche tu.

Voto: 7 + – il cuore forte, la mente lucida.

Leone

Amore: un fuoco d’artificio in prima serata.

Lavoro: sei leader anche senza provarci.

Fortuna: sfacciata, come un regalo inatteso.

Il consiglio del giorno: osa, anche con parole grandi.

Voto: 8 e mezzo – protagonista assoluto e adorabile.

Vergine

Amore: chiuso in cassaforte per eccesso di protezione.

Lavoro: sei una macchina da guerra, ma umana.

Fortuna: si nasconde sotto il plaid.

Il consiglio del giorno: dai un colpo di phon al cuore.

Voto: 5 – decisamente algida.

Bilancia

Amore: empatico e dolcissimo, come un abbraccio lungo tutta la notte.

Lavoro: diplomatica, serena, e anche sorprendentemente risoluta.

Fortuna: ti premia con gesti inaspettati e gentili.

Il consiglio del giorno: metti te stessa in cima alla lista delle persone da coccolare.

Voto: 8 e mezzo – la bellezza della gentilezza fatta persona.

Scorpione

Amore: esigente, poco malleabile ma intensissimo.

Lavoro: chiudi un capitolo per scriverne uno completamente nuovo.

Fortuna: latita, ma tu riesci a cavartela lo stesso.

Il consiglio del giorno: impara a lasciar andare ciò che non ti rispecchia più.

Voto: 7 – lottatore instancabile con un pizzico di rabbia creativa.

Sagittario

Amore: romantico, ma un po’ affaticato.

Lavoro: brilli, ma solo se non ti esaurisci in partenza.

Fortuna: ballerina, come una zattera in mare aperto.

Il consiglio del giorno: dosare energie è una virtù da campioni.

Voto: 7 e mezzo – impavido ma da non sforzare.

Capricorno

Amore: profondo e saldo, come un contratto firmato col cuore.

Lavoro: determinato, lucido, instancabile.

Fortuna: si conquista, non si aspetta.

Il consiglio del giorno: premiati, te lo sei meritato tutto.

Voto: 8 + – sei la forza calma che cambia le cose.

Acquario

Amore: libero, senza compromessi, come un bacio sotto la pioggia.

Lavoro: brillante, ma difficilmente contenibile.

Fortuna: arriva quando osi senza calcoli.

Il consiglio del giorno: difendi la tua unicità, anche se fa rumore.

Voto: 8 – rivoluzionario con stile.

Pesci

Amore: confuso, appannato, ma sincero.

Lavoro: poca energia e tanta voglia di dormire.

Fortuna: è andata in ferie, ma tornerà.

Il consiglio del giorno: lasciate che la corrente vi porti piano piano a riva.

Voto: 5 e mezzo – in modalità risparmio energia.