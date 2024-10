video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa e arancione per temporali domani 8 ottobre: le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domani 8 ottobre allerta meteo rossa su Liguria e Lombardia, allerta arancione su sette regioni e allerta gialla su tredici regioni.

A cura di Antonio Palma

Un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato lanciato dalla Protezione civile per la giornata di domani 8 ottobre con allerta meteo rossa su alcuni settori di Liguria e Lombardia, allerta arancione su sette regioni e allerta gialla su tredici regioni. Tutta colpa di una potente perturbazione di origine atlantica che investirà nelle prossime ore l’Italia a partire dal nord ovest con violenti temporali fin dal mattino su Liguria e pianura Padana ma anche rovesci al Centro, in particolare su settori tirrenici, e infine piogge intense dalla sera anche al sud.

Domani allerta meteo rossa su Liguria e Lombardia, allerta arancione su sette regioni

Sula base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valuto per domani una allerta meteo rossa per elevata criticità per rischio idrogeologico su bacini liguri marittimi di levante in Liguria e su orobie bergamasche in Lombardia. È allerta arancione per temporali invece su Liguria e Toscana e per rischio idraulico e idrogeologico sulle stesse due regioni e su Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio.

Maltempo, allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo indica inoltre per domani martedì 8 ottobre una allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. L’avviso prevede dalla serata di lunedì precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e alta Toscana, in estensione, dalle prime ore di domani, martedì 8 ottobre, a Piemonte orientale, Lombardia, Emilia-Romagna e successivamente alle Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia e resto della Toscana. Si prevede, inoltre, dalla tarda mattinata/primo pomeriggio di domani, martedì 8 ottobre, l’estensione di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, a Umbria, Lazio e successivamente, specie sui settori occidentali, ad Abruzzo e Molise. Dal primo mattino di domani, martedì 8 ottobre, si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti meridionali, su Emilia-Romagna, specie settori appenninici e Liguria, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, specie settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte. Il bollettino completo:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia : Orobie bergamasche

: Bacini Liguri Marittimi di Levante : Orobie bergamasche MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale

Lombardia : Pianura centrale, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Toscana : Lunigiana

Veneto : Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale : Pianura centrale, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano : Lunigiana : Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Toscana : Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente : Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia : Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia : Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Veneto : Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense : Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro : Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio : Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo : Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna : Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali

Molise : Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana : Etruria, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca

Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto : Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro : Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene : Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali : Alto Volturno – Medio Sangro : Etruria, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca : Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano : Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Lombardia : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sardegna : Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria : Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese : Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene : Bacini Liguri Marittimi di Ponente : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea : Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio : Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Toce, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale

Toscana: Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Valtiberina, Ombrone Gr-Alto

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Meteo, le previsioni per domani 8 ottobre

Le previsioni meteo per domani martedì 8 ottobre indicano al nord piogge intese e temporali fin dal primo mattino al nord-ovest, in particolare in Liguria, ma in rapida espansione anche al resto del settentrione. Cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali intensi anche al Centro, al mattino su Toscana alto Lazio e Sardegna ma dal pomeriggio anche al resto delle regioni con fenomeni intensi che interesseranno principalmente le regioni tirreniche. Al sud mattinata più asciutta ma aumento delle nubi dal pomeriggio su Campania ed aree interne del Molise, e dalla sera anche sul resto del Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia occidentale.