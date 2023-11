Scuole chiuse domani 6 novembre per maltempo in Toscana: l’elenco dei Comuni Scuole chiuse domani lunedì 6 novembre a causa del maltempo: diversi sindaci hanno deciso di sospendere le lezioni per i danni causati da pioggia e vento, in particolare in Toscana. L’elenco dei Comuni interessati.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo che ha colpito pesantemente l'Italia nei giorni scorsi fa sentire ancora i suoi effetti in un territorio già martoriato da piogge e inondazioni e anche per domani lunedì 6 novembre scuole chiuse in diversi comuni a causa dei danni causati dal cattivo tempo. Diversi i sindaci che hanno emesso ordinanza di chiusura di tutti gli istituti di ordine e grado sui loro territori, in particolare in Toscana, a causa dei danni causati dall'alluvione o dai forti venti.

Del resto, anche in una situazione di generale miglioramento delle condizioni meteo, infatti, il maltempo non lascerà completamente l'Italia e anche per domani lunedì 6 novembre la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo arancione e gialla in varie regioni per rischio idraulico e idrogeologico e cioè connesso alla pericolosità di corsi di fiumi e terreni già colpiti dalle forti piogge. Ecco dunque l’elenco delle scuole chiuse domani 6 novembre che è in continuo aggiornamento.

Dove restano chiuse domani le scuole in Toscana

Scuole chiuse domani in molti comuni della Toscana colpiti dal maltempo e dove persistono problemi di viabilità per fango nelle strade e viabilità interrotta ma anche di mancanza di elettricità. Scuole chiuse il 6 novembre a Campi Bisenzio, una delle zone più colpite dal maltempo nella città metropolitana di Firenze. Tutte le scuole di Prato resteranno chiuse domani come stabilito da ordinanza già firmata ieri dal sindaco Matteo Biffoni per consentire ai mezzi della protezione civile di muoversi più facilmente in città. Istituti scolastici chiusi anche a Prato e Montemurlo dove il sindaco, in quanto presidente della Provincia, ha disposto anche la chiusura di tutte le scuole superiori del territorio provinciale. Nella stessa provincia saranno chiuse anche le scuole di Poggio a Caiano.

Scuole chiuse domani anche ad Agliana e Pescia, in provincia di Pistoia. "I continui distacchi di corrente ai plessi scolastici non consentono la riapertura delle scuole che rimarranno chiuse anche per la giornata di domani" spiega il sindaco di Agliana. "Abbiamo ancora 500 utenze sprovviste di energia elettrica" ha confermato anche il sindaco della cittadina di Pescia.

Scuole chiuse lunedì 6 novembre in Molise

Scuole chiuse domani 6 novembre anche a Guglionesi, in provincia di Campobasso, in Molise a causa del maltempo e del vento forte cheha provocato danni. "Vista l’eccezionale ondata di maltempo che ha interessato il territorio di Guglionesi e del basso Molise nella nottata tra il 2 e il 3 novembre 2023, atteso che le forti raffiche di vento hanno causato danni alle strutture comunali e, in particolare, in alcuni edifici scolastici del Comune si sono verificate cadute di calcinacci e tegole di ordina la sospensione delle attività didattiche" si legge nell'ordinanza.