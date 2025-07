video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani domenica 6 luglio: le regioni a rischio L'ondata di caldo che ha interessato l'Italia sta per terminare. Atteso il passaggio della prima perturbazione del mese al Nord. Porterà temporali con grandine, raffiche di vento e un calo delle temperature. La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione in Lombardia, gialla in altre regioni del Nord Italia.

A cura di Eleonora Panseri

L'ondata di caldo che per oltre due settimane ha interessato l’Italia sta per terminare. Nella giornata di domani, domenica 6 luglio, e durante le prime ore di lunedì 7 è infatti previsto il passaggio della prima perturbazione del mese sulle regioni settentrionali. Porterà violenti temporali con grandine, raffiche di vento e un repentino calo delle temperature.

Per questo, sulla base delle previsioni attualmente disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un avviso di condizioni meteo avverse per domenica 6 luglio. Prevista allerta arancione in Lombardia, gialla in altre regioni del Nord Italia. Di seguito tutti i dettagli.

Allerta meteo arancione in Lombardia per domenica 6 luglio

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione su Milano per rischio temporali a partire dalla mezzanotte di sabato e un'allerta gialla per rischio idrogeologico, con fase acuta domani pomeriggio.

Sono probabili forti temporali, con vento e grandine. L'invito è di porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

A causa del maltempo, domani, domenica 6 luglio, è prevista allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su settori della Lombardia e su altre 8 regioni settentrionali: Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto.

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano;

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Le allerte arancione e gialla per maltempo segnalate dalla Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani domenica 6 luglio

Alta pressione in diminuzione nella giornata di domani, domenica 6 luglio, che sarà contraddistinta da una mattinata con molte nubi al Nord, specie sui rilievi.

Nel corso del primo pomeriggio sono attesi temporali violenti con grandine che dalle Alpi raggiungeranno la Pianura Padana, la Liguria e poi anche la costa toscana in nottata. Attesi nubifragi e colpi di vento. Sole e caldo in attenuazione altrove.