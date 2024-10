video suggerito

Scramble sul Mar Baltico, aereo italiano intercetta due caccia russi: incontro ravvicinato ad alta quota L’incontro ravvicinato ad alta quota sul Mar Baltico tra un Typhoon dell’Aeronautica e due MiG-31 dell’aviazione russa. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere, a sottolineare l’alta tensione tra la Russia da un lato e il blocco occidentale dall’altro, a seguito della guerra in Ucraina. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Nuovo decollo immediato oggi, venerdì 11 ottobre, il cosiddetto scramble, per gli Eurofighter italiani. Nello specifico, un Typhoon dell'Aeronautica si è trovato faccia a faccia con due MiG-31 dell'aviazione russa sul Mar Baltico.

A pubblicare la foto è stato il NATO Air Command, che mostra come il nostro velivolo militare abbia intercettato i due caccia di Mosca. I dettagli precisi sulla posizione esatta dell'incontro non sono stati resi noti, ma l'episodio evidenzia l'attività del nostro Paese a difesa dei cieli della NATO in un momento di grande tensione tra la Russia da un lato e il blocco occidentale dall'altro, anche e soprattutto a seguito della guerra in Ucraina.

Era accaduto lo scorso dicembre e in quell'occasione gli F-16 belgi e i Mirage 2000 francesi, in missione di controllo aereo della Nato nei Paesi Baltici, e i JAS 39 Gripen svedesi, hanno effettuato un decollo di emergenza quando due i caccia russi si sono avvicinati allo spazio aereo alleato.

In precedenza era capitato ad ottobre dell'anno scorso ed erano stati gli Eurofighter italiani impegnati in attività di Air Policing in Polonia ad intercettare 4 caccia russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese prima di essere costretti a rientrare nello spazio aereo di Kaliningrad.

Da tempo abbiamo imparato a conoscere il termine scramble, che fa parte del gergo militare e indica il decollo di un caccia per intercettare e identificare un aereo sconosciuto, che appare sui radar quando non dovrebbe o che non comunica via radio.