Caccia russi in spazio aereo Nato: scatta lo scramble, decollo immediato per Eurofighter italiani L’Aeronautica militare ha fatto sapere che è scattato oggi lo scramble, cioè il decollo immediato degli Eurofighter italiani impegnati in attività di Air Policing in Polonia per intercettare 4 caccia russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese.

A cura di Ida Artiaco

Nuovo decollo immediato oggi, il cosiddetto scramble, per gli Eurofighter italiani impegnati in attività di Air Policing in Polonia per intercettare 4 caccia russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese prima di essere costretti a rientrare nello spazio aereo di Kaliningrad.

Lo ha reso noto l'Aeronautica militare con una nota, in cui ha precisato che i jet russi sono decollati da Kaliningrad prima di violare lo spazio aereo polacco e hanno attraversato il Mar Baltico verso la Svezia prima di essere "costretti" a tornare alla base.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere, a sottolineare l'alta tensione tra la Russia da un lato e il blocco occidentale dall'altro, a seguito della guerra in Ucraina.

Già lo scorso 22 settembre, sempre l'Aeronautica militare aveva fatto sapere che per due volte in due giorni due Eurofighter italiani impegnati in Polonia nell'ambito del dispositivo Nato di Air Policing si erano alzati in volo per intercettare jet russi che si stavano avvicinando allo spazio aereo dell'Alleanza.

In entrambi i casi i caccia sono tornati alla base a conclusione nell'attività che non ha fatto registrare sforamenti da parte dei velivoli di Mosca.

Ancora prima sempre gli Eurofighter italiani si erano alzati in volo per altri interventi simili in Polonia: i velivoli hanno intercettato tre aerei russi in volo sempre a ridosso del fianco nord-est dell’Alleanza Atlantica.

Questo perché l'attività operativa che si svolge con cadenza giornaliera all’interno dello spazio aereo della Polonia (Shield), vede spesso i Typhoon dell’Aeronautica Militare italiana impegnati insieme a velivoli Mig-29 dell'Aeronautica polacca dislocati sulla base di Malbork.