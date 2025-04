video suggerito

Spaccano l’auto e gli rubano il sax, l’appello di Lorenzo: “Mi serve per laurearmi e lavorare, aiutatemi” Sabato 5 aprile, a Riotorto (Livorno), è stato rubato il sax contralto Selmer di Lorenzo Nocci, giovane sassofonista di Montalcino. Lo strumento, acquistato con i suoi risparmi, è stato preso insieme a tablet e zaini, mentre il giovane stava in spiaggia. Il musicista ha denunciato l’accaduto e lanciato un appello per ritrovare il sax, essenziale per la sua carriera e gli studi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato scorso, 5 aprile, è stato rubato il sax di Lorenzo Nocci, giovane sassofonista di Montalcino, insieme a tablet e zaini. Lo strumento musicale, acquistato con i suoi risparmi e fondamentale per il suo lavoro, è stato preso a Riotorto (Livorno), a Campo al Fico, nel parcheggio del Bagnoschiuma, mentre il giovane stava trascorrendo una giornata al mare in Costa Est con gli amici. Gli zaini sono stati gettati in un fosso, danneggiando i dispositivi.

Lorenzo domenica ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Piombino e lanciato un appello nella speranza che il sax torni in suo possesso quanto prima:

Hanno forzato lo sportello del passeggero – racconta Lorenzo – e hanno preso tutto quello che c’era nell’auto. Pochi soldi, gli zaini, il mio prezioso sax. Gli zaini, con dentro la musica, i tablet e un po’ di attrezzatura, li abbiamo ritrovati poco lontano in un fosso. Pieno d’acqua. Così il contenuto è stato distrutto. Ero riuscito a comprarmi il mio sassofono con i risparmi di tanti anni – aggiunge – con lui facevo tutto, tutti i giorni. Adesso non c’è più, e non so più come fare. Chiedo a chiunque abbia notizie di chiamarmi al 339 4683707″.

Quello di Lorenzo è un contralto Selmer serie II Jubilee, gli è costato 6 mila euro. Il giovane fa parte dell’Ensemble Tango Nuevo, composto anche da Duccio Santi (sax tenore), Iacopo Conte (pianoforte) e Camilla Cantara (percussioni).

Leggi anche L’oroscopo di martedì 1 aprile 2025

"Ho 25 anni e per riuscire a fare una spesa simile ci ho messo un bel po' – ha racconto Nocci – . Gli strumenti musicali vanno scelti e ci vuole del tempo per conoscerli bene, solo allora ci puoi costruirci il tuo suono, quindi ha un valore anche affettivo. La solidarietà è stata tanta, mi sono arrivate tante offerte per prestarmi un sassofono. Al momento ne ho uno, che mi è stato prestato, con cui terrò il mio prossimo concerto sabato a Siena. Sto completando gli studi, sto facendo gli ultimi esami, mi manca poco alla laurea, quindi il mio sassofono è indispensabile sia per il mio percorso di studi che per la mia carriera”.

Anche sua mamma ha condiviso l'appello attraverso Facebook sulla pagina piccoli&Grandi problemi@Piombino: “Rinnovo l’appello per il sassofono rubato a Lorenzo sabato 5 aprile con relativa custodia a Riotorto al bagno Bagnoschiuma. Un sassofono contralto Selmer serie II Jubilee, il numero di matricola è 834528. La custodia contiene una scatola di ance Vandoren n. 3, collare Selmer, fascicolo con vari brani (ad esempio la Sonata di Creston, la Ballade di Tomasi, Escapedes di Williams…), bocchino AL 3 Vandoren all'interno di una scatola con dicitura Meyer, kit per pulizia del sassofono, cacciaviti vari”.