video suggerito

Automobilista si schianta sul casello stradale e lo distrugge: “Colpo di sonno” Il terribile impatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, intorno alle due di ieri 22 giugno al casello di Spresiano sulla Pedemontana Veneta. Terribile la scena che si è presentata davanti agli occhi dei primi soccorritori ma nessun ferito grave. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di archivio

Spaventoso incidente stradale al casello di Spresiano sulla Pedemontana Veneta, nel tratto trevigiano della superstrada a pedaggio. Un’auto con a bordo tre giovani si è schiantata a forte velocità sulla barriera del pedaggio, distruggendo letteralmente una delle casse automatiche. Il terribile impatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, intorno alle due di ieri 22 giugno.

Solo per puro caso l’incidente non ha fatto registrare vittime. Al momento dello schianto, infatti, non vi erano altre vetture ferme al casello e la stessa auto coinvolta nell’impatto, una Fiat Punto, è riuscita a proteggere i tre occupanti del mezzo. Terribile la scena che si è presentata davanti agli occhi dei primi soccorritori accorsi sul posto. La vettura infatti è andata completamente distrutta nella parte anteriore riportando anni anche al posteriore dopo la carambola tra le protezioni del casello.

La stessa barriera ha riportato danni ingentissimi con cassa automatica e barriera del casello di Spresiano in prossimità dell'innesto tra la Superstrada Pedemontana Veneta e l'autostrada A27, letteralmente divelte. I tre a bordo, compreso il ragazzo di 25 anni al volante, fortunatamente sono riusciti a uscire da soli dall’abitacolo e hanno riportato ferite non gravi.

Secondo i primi accertamenti affidati alla polizia stradale, all'origine dell'incidente ci sarebbe un colpo di sonno improvviso del conducente: il giovane alla guida non ha rallentato in prossimità del casello finendo contro la sbarra e successivamente contro la cassa automatica fermandosi di traverso sulla carreggiata. La corsia è rimasta chiusa al traffico per l'intera giornata di domenica in attesa delle necessarie riparazioni al casello.