Caccia russi si avvicinano allo spazio aereo alleato: scatta lo scramble nei cieli del Baltico I caccia intercettori (gli F-16 belgi, i Mirage 2000 francesi e i JAS 39 Gripen svedesi) sono decollati immediatamente per identificare alcuni jet russi che si sono avvicinati allo spazio aereo alleato.

A cura di Biagio Chiariello

"Primo scramble: gli F-16 belgi e i Mirage 2000 francesi, attualmente in missione di controllo aereo della Nato nei Paesi Baltici, e i JAS 39 Gripen svedesi, hanno effettuato un decollo di emergenza quando i caccia russi si sono avvicinati allo spazio aereo alleato. L'intercettazione è stata coordinata dal controllo aereo della Nato e della Svezia". Lo fa sapere il NATO Air Command su X (ex Twitter).

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere, a sottolineare l'alta tensione tra la Russia da un lato e il blocco occidentale dall'altro, a seguito della guerra in Ucraina. Era accaduto lo scorso ottobre e in quell'occasione erano stati gli Eurofighter italiani impegnati in attività di Air Policing in Polonia ad intercettare 4 caccia russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese prima di essere costretti a rientrare nello spazio aereo di Kaliningrad.

Mentre qualche settimana prima, era il 22 settembre, sempre l'Aeronautica militare aveva comunicato che per due volte in due giorni due Eurofighter italiani impegnati in Polonia nell'ambito del dispositivo Nato di Air Policing si erano alzati in volo per intercettare jet russi che si stavano avvicinando allo spazio aereo dell'Alleanza.

Nello specifico lo “scramble” ( dall’inglese ‘corsa') è un termine militare con il quale si definisce il decollo immediato di un caccia intercettore per identificare un velivolo sconosciuto – noto come “bogey” – in uno spazio aereo nazionale controllato.

Si tratta di un termine risalente allaSeconda guerra mondiale, quando i piloti della Royal Air Force erano in perenne stato d’allerta sulle proprie piste e campi di volo durante la Battaglia d’Inghilterra: lo scramble veniva dato non appena i pionieristici radar del sistema Chain Home confermavano la presenza di “bandits” – aerei nemici, in quel caso formazioni di bombardieri della Luftwaffe tedesca.