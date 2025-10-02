Attualità
video suggerito
video suggerito

Scoppia una lite tra due automobilisti per un mancato semaforo rosso: finisce a coltellate in strada

Nella tarda serata dello scorso 28 settembre a Nichelino, in provincia di Torino, una lite tra automobilisti per un mancato semaforo rosso è finita a coltellate. Alla base della discussione un mancato semaforo rosso.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Paura nella tarda serata dello scorso 28 settembre a Nichelino, in provincia di Torino. Qui una lite tra automobilisti per un mancato semaforo rosso è finita a coltellate. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, la discussione tra due uomini residenti in zona sarebbe scoppiata in via Torino proprio perché uno dei due non si era fermato al semaforo rosso. A un certo punto l'automobilista 61enne avrebbe impugnato un coltello a serramanico che aveva in macchina e avrebbe colpito due volte il rivale all'addome.

La vittima subito dopo le coltellate ha provato ad allontanarsi e ha trovato rifugio in una farmacia aperta. I dipendenti lo hanno subito soccorso, mentre intanto era già stato allertato il 112. Fortunatamente l'uomo non è in pericolo di vita: i sanitari lo hanno trasferito in ospedale, dove la prognosi resta ancora riservata.

Immediatamente si erano attivate anche le indagini dei carabinieri di Nichelino. In poco tempo sono riusciti a ricostruire la presunta dinamica dei fatti e a individuare il presunto autore dell’accoltellamento. Per lui è scattato l'arresto per tentato omicidio aggravato e porto d’armi od oggetti atti ad offendere: si trova ora alla casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino.

Leggi anche
Bus a due piani travolto dal treno e spezzato in due, il video dell'impatto in Messico: 10 morti

Fondamentali per le indagini sono state le telecamere di video sorveglianza della zona.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
abbordaggio
flotilla
Le barche della Flotilla intercettate da Israele. Meloni: "Portano disagi e nessun beneficio"
“Ci hanno obbligato a cambiare rotta e ci scortano verso Ashdod”: il racconto di Saverio Tommasi
"La nave Mikeno ha raggiunto le acque di Gaza": cosa vediamo dal tracker della barca della Flotilla
L'intervento di Tajani alla Camera sulla Flotilla e su Gaza
Minacciati, diffamati e arrestati illegalmente. Eppure in grado di dare una lezione al mondo
Adriano Biondi
Cosa dicono le risoluzioni su Gaza, Flotilla e Stato di Palestina approvate alla Camera
Sciopero generale per la Flotilla: il ministro Salvini ha torto anche stavolta Roberta Covelli
Cosa succede agli italiani
Come hanno fatto le motovedette di Israele a oscurare telecamere e comunicazioni della Flotilla
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views