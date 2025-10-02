Scoppia una lite tra due automobilisti per un mancato semaforo rosso: finisce a coltellate in strada

immagine di repertorio

Paura nella tarda serata dello scorso 28 settembre a Nichelino, in provincia di Torino. Qui una lite tra automobilisti per un mancato semaforo rosso è finita a coltellate. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, la discussione tra due uomini residenti in zona sarebbe scoppiata in via Torino proprio perché uno dei due non si era fermato al semaforo rosso. A un certo punto l'automobilista 61enne avrebbe impugnato un coltello a serramanico che aveva in macchina e avrebbe colpito due volte il rivale all'addome.

La vittima subito dopo le coltellate ha provato ad allontanarsi e ha trovato rifugio in una farmacia aperta. I dipendenti lo hanno subito soccorso, mentre intanto era già stato allertato il 112. Fortunatamente l'uomo non è in pericolo di vita: i sanitari lo hanno trasferito in ospedale, dove la prognosi resta ancora riservata.

Immediatamente si erano attivate anche le indagini dei carabinieri di Nichelino. In poco tempo sono riusciti a ricostruire la presunta dinamica dei fatti e a individuare il presunto autore dell’accoltellamento. Per lui è scattato l'arresto per tentato omicidio aggravato e porto d’armi od oggetti atti ad offendere: si trova ora alla casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino.

Fondamentali per le indagini sono state le telecamere di video sorveglianza della zona.