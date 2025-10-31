Scooter contro auto, Alessia muore a 19 anni a Pescara: “Il tuo ricordo resterà vivo nei nostri cuori”

Una ragazza di 19 anni, Alessia Berardinucci, è morta in seguito a un incidente stradale in scooter. Il mezzo su cui viaggiava la giovane si è schiantato contro un’auto. Illesa, ma sotto shock, la donna al volante.

Ancora sangue sulle strade. Una ragazza di 19 anni ha perso la vita a Pescara a causa di un incidente stradale.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17:30, quando la vittima, la 19enne Alessia Berardinucci, stava percorrendo la strada delle Fornaci nella zona di Pescara Colli.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la tragedia sarebbe avvenuta nei pressi di una curva. La giovane, mentre viaggiava in sella al suo scooter, ancora per cause poco chiare, si è scontrata frontalmente con un’auto guidata da una donna, che procedeva nel senso opposto di marcia. La 19enne a bordo dello scooter ha avuto la peggio. Le ferite riportate dalla giovane si sono rivelate fatali. A nulla sono servite le manovre di rianimazione dei sanitari del 118. Alessia è morta sul colpo. La donna alla guida dell’auto è uscita illesa dall’incidente, ma è stata soccorsa dal personale medico a causa del forte shock.

Sul luogo dello schianto è intervenuta la polizia locale insieme ai vigili del fuoco. Per poter prendere tutti i rilievi stradali è stato necessario l’utilizzo delle fotoelettriche. Le operazioni hanno richiesto parecchio tempo, per questo motivo la strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Il rapporto sull’incidente è stato inviato alla Procura di Pescara a cui spetta di decidere se procedere con l’autopsia sul corpo della vittima.

La tremenda notizia della morte della giovane ha generato profondo sgomento nella comunità Pescarese. Chi la conosceva la ricorda come una ragazza piena di vita, solare e gentile. Si era diplomata a giugno dell’anno scorso all’istituto Acerbo di Pescara, indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio. Alessia era anche un’amante dei viaggi e delle lingue, risale a maggio scorso la sua esperienza di mobilità Erasmus in Turchia.

"Era una bravissima ragazza, rispettosa e tranquilla", ha commentato la madre di un amico di Alessia, sotto il post di lutto dell'istituto Acerbo che ha ricordato la sua ex alunna scomparsa. "Le parole non servono purtroppo di fronte a una ingiustizia simile" scrive un'altra madre di un compagno di classe. Centinaia le reazioni e i commenti da parte di genitori e alunni al post pubblicato su Facebook dall'istituto Acerbo.

"La sua perdita lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata. Ciao, Alessia. Il tuo ricordo resterà vivo nei nostri cuori", il saluto della scuola.