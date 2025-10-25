Scontro tra scooter e camion nell’Ascolano, muore un ragazzo di 17 anni: stava andando a trovare i nonni

Nella mattinata di oggi, sabato 25 ottobre, a Rotella (Ascoli Piceno) è morto un ragazzo di 17 anni, M.M., residente a Castignano. Il giovane stava andando a trovare i nonni in sella a uno scooter quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con il mezzo contro un camion. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente.

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 25 ottobre, a Rotella, in provincia di Ascoli Piceno, dove è morto un ragazzo di 17 anni, M.M., residente a Castignano. Il giovane era in sella a uno scooter quando, intorno alle ore 8, si è scontrato con il mezzo contro un camion, per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo quanto riportano alcuni quotidiani locali, il ragazzo stava andando a trovare i nonni. Immediatamente si sono attivati i soccorsi e sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno messo in atto tutte le manovre rianimatorie; nel frattempo è stata fatta arrivare anche l'eliambulanza.

Purtroppo, però, tutti i tentativi di salvargli la vita sono stati vani. Il 17enne è deceduto praticamente sul colpo a seguito del violento impatto. Sul posto sono sopraggiunti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente mortale.

I militari si sono occupati di svolgere i rilievi del caso per tentare di fare luce anche sulle responsabilità del sinistro, mentre il tratto di strada è rimasto chiuso per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Il 17enne era tesserato con una Polisportiva della zona e giocava in una squadra di calcio a cinque. "Proprio ieri sera – ricorda la società sportiva su Facebook – ha gioito con i suoi compagni per una vittoria e un gol":

"Non ci sono parole per descrivere questi gravi accadimenti. – prosegue ancora il messaggio – Tutte le gare del fine settimana sono state annullate, dalla prima squadra a tutto il settore giovanile. Giungano a tutti i familiari le condoglianze da parte della società, dello staff e di tutti i tesserati".

Anche il presidente della Polisportiva ha commentato l'accaduto all'emittente TVRS: “Una tragedia che ci ha profondamente colpiti. Era un ragazzo bravissimo, eccezionale. Pensare che la sera prima era con tutti noi e la mattina dopo non c’è più, fa davvero male.”

Il giovane frequentava l’ultimo anno di un Istituto Agrario di Ascoli Piceno. Lascia i genitori, un fratello e una sorella.