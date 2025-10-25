Attualità
video suggerito
video suggerito

Scontro tra scooter e camion nell’Ascolano, muore un ragazzo di 17 anni: stava andando a trovare i nonni

Nella mattinata di oggi, sabato 25 ottobre, a Rotella (Ascoli Piceno) è morto un ragazzo di 17 anni, M.M., residente a Castignano. Il giovane stava andando a trovare i nonni in sella a uno scooter quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con il mezzo contro un camion. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 25 ottobre, a Rotella, in provincia di Ascoli Piceno, dove è morto un ragazzo di 17 anni, M.M., residente a Castignano. Il giovane era in sella a uno scooter quando, intorno alle ore 8, si è scontrato con il mezzo contro un camion, per cause ancora in fase di accertamento.

Secondo quanto riportano alcuni quotidiani locali, il ragazzo stava andando a trovare i nonni. Immediatamente si sono attivati i soccorsi e sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno messo in atto tutte le manovre rianimatorie; nel frattempo è stata fatta arrivare anche l'eliambulanza.

Purtroppo, però, tutti i tentativi di salvargli la vita sono stati vani. Il 17enne è deceduto praticamente sul colpo a seguito del violento impatto. Sul posto sono sopraggiunti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente mortale.

Leggi anche
Incidente mortale oggi a Gubbio, scontro tra quattro auto: nel frontale muore un ragazzo di 27 anni

I militari si sono occupati di svolgere i rilievi del caso per tentare di fare luce anche sulle responsabilità del sinistro, mentre il tratto di strada è rimasto chiuso per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Il 17enne era tesserato con una Polisportiva della zona e giocava in una squadra di calcio a cinque. "Proprio ieri sera – ricorda la società sportiva su Facebook – ha gioito con i suoi compagni per una vittoria e un gol":

"Non ci sono parole per descrivere questi gravi accadimenti. – prosegue ancora il messaggio – Tutte le gare del fine settimana sono state annullate, dalla prima squadra a tutto il settore giovanile. Giungano a tutti i familiari le condoglianze da parte della società, dello staff e di tutti i tesserati".

Anche il presidente della Polisportiva ha commentato l'accaduto all'emittente TVRS: “Una tragedia che ci ha profondamente colpiti. Era un ragazzo bravissimo, eccezionale. Pensare che la sera prima era con tutti noi e la mattina dopo non c’è più, fa davvero male.”

Il giovane frequentava l’ultimo anno di un Istituto Agrario di Ascoli Piceno. Lascia i genitori, un fratello e una sorella.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
ucraina
Metsola: "Europa mai così unita come ora", ma l'Ucraina è sotto attacco: quattro morti
Il consulente del Cremlino: “Mosca risponderà duramente se oltre alle sanzioni darete i missili Tomahawk a Kiev"
Perché la pace tra Russia e Ucraina è ancora lontana: "Tra Kiev e Mosca distanza incolmabile"
Trump cancella incontro con Putin e vara sanzioni sul petrolio: “Chiacchiere, non approdiamo a nulla”
Uccisi 2 giornalisti in raid a Kramatorsk: "Raccontavano i crimini russi dal primo giorno"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views