Attualità
video suggerito
video suggerito

Auto si scontra con un albero a Recanati, bimba di un anno muore in ospedale dopo cinque giorni di agonia

Una bimba di un anno è morta dopo cinque giorni di agonia al Torrette di Ancona. Il decesso è avvenuto nella serata di giovedì 18 settembre. La piccola era rimasta coinvolta in un grave incidente pochi giorni fa. Dopo il ricovero in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate e la bambina non ce l’ha fatta.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Eleonora Panseri
7 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Era rimasta coinvolta in un grave incidente pochi giorni fa. Dopo il ricovero in ospedale, le sue condizioni si sono inaspettatamente aggravate e non ce l'ha fatta. Così è morta una bimba di un anno, dopo cinque giorni di agonia al Torrette di Ancona. Il decesso è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 18 settembre.

Lo scorso sabato l'auto su cui era a bordo insieme alla famiglia, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada a Recanati (Macerata), in via Nazario Sauro. Nell'incidente era rimasta coinvolta anche un'altra vettura ma ad avere la peggio era stata quella su cui viaggiava la bimba.

La piccola era insieme al papà, la mamma e la sorella, l'automobile si è scontrata con un albero. Subito era stato lanciato l'allarme e sul posto erano intervenuti la polizia municipale, i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 che aveva soccorso gli occupanti della vettura.

Leggi anche
Auto contro un albero, muore bimbo di 5 mesi: la mamma ha perso il controllo del mezzo per evitare un animale

La bimba era stata portata all'ospedale pediatrico Salesi ma le sue condizioni, in quel momento, non erano apparse critiche. Il papà, che era al volante della vettura, era stato portato a Civitanova per accertamenti, mentre la madre era stata curata sul posto dai sanitari e aveva rifiutato il ricovero, riporta Il Resto del Carlino. 

Sull'incidente sono state avviate le indagini, coordinate dalla Procura di Macerata, per tentare di ricostruire l'esatta dinamica e le eventuali responsabili.

Come già detto, le condizioni della bambina sono peggiorate rapidamente e, purtroppo, è arrivata la tragica notizia. La piccola risiedeva con la famiglia a Loreto, in provincia di Ancona, e la comunità è scossa da quanto successo.

Angioletto nostro, proteggici da lassù”, si legge nell'annuncio con cui è stata comunicata la data del funerale. L'ultimo saluto si terrà domani, sabato 20 settembre, alle ore 10: partendo dall'ospedale Torrette, il rito funebre sarà celebrato nella chiesa Sant’Anna a Loreto Stazione.

Attualità
7 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Il dramma delle donne che partoriscono a Gaza: "Vivono nel terrore, questo è genocidio"
Papa non parla di "genocidio" a Gaza, Odifreddi: "Almeno Francesco prendeva posizioni chiare"
La guerra a Gaza in diretta, il Papa: "Santa Sede non si esprime su genocidio". Spagna apre indagine su sospetti crimini nella Striscia
Salvini alla tv israeliana difende il massacro a Gaza: "Avete diritto a difendervi, l'Italia è vostra amica"
Una commissione d'inchiesta Onu accusa Israele di genocidio nella Striscia di Gaza
Cosa farà il governo italiano dopo la proposta dell'Ue di sanzionare Israele
La testimonianza dal campo di Nuseirat: "Sento il rumore delle bombe su Gaza City, la gente non sa dove andare”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views