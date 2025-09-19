Auto si scontra con un albero a Recanati, bimba di un anno muore in ospedale dopo cinque giorni di agonia

Una bimba di un anno è morta dopo cinque giorni di agonia al Torrette di Ancona. Il decesso è avvenuto nella serata di giovedì 18 settembre. La piccola era rimasta coinvolta in un grave incidente pochi giorni fa. Dopo il ricovero in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate e la bambina non ce l’ha fatta.

Immagine di repertorio.

Era rimasta coinvolta in un grave incidente pochi giorni fa. Dopo il ricovero in ospedale, le sue condizioni si sono inaspettatamente aggravate e non ce l'ha fatta. Così è morta una bimba di un anno, dopo cinque giorni di agonia al Torrette di Ancona. Il decesso è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 18 settembre.

Lo scorso sabato l'auto su cui era a bordo insieme alla famiglia, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada a Recanati (Macerata), in via Nazario Sauro. Nell'incidente era rimasta coinvolta anche un'altra vettura ma ad avere la peggio era stata quella su cui viaggiava la bimba.

La piccola era insieme al papà, la mamma e la sorella, l'automobile si è scontrata con un albero. Subito era stato lanciato l'allarme e sul posto erano intervenuti la polizia municipale, i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 che aveva soccorso gli occupanti della vettura.

La bimba era stata portata all'ospedale pediatrico Salesi ma le sue condizioni, in quel momento, non erano apparse critiche. Il papà, che era al volante della vettura, era stato portato a Civitanova per accertamenti, mentre la madre era stata curata sul posto dai sanitari e aveva rifiutato il ricovero, riporta Il Resto del Carlino.

Sull'incidente sono state avviate le indagini, coordinate dalla Procura di Macerata, per tentare di ricostruire l'esatta dinamica e le eventuali responsabili.

Come già detto, le condizioni della bambina sono peggiorate rapidamente e, purtroppo, è arrivata la tragica notizia. La piccola risiedeva con la famiglia a Loreto, in provincia di Ancona, e la comunità è scossa da quanto successo.

“Angioletto nostro, proteggici da lassù”, si legge nell'annuncio con cui è stata comunicata la data del funerale. L'ultimo saluto si terrà domani, sabato 20 settembre, alle ore 10: partendo dall'ospedale Torrette, il rito funebre sarà celebrato nella chiesa Sant’Anna a Loreto Stazione.