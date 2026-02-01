Scontro tra auto a Taranto, 5 persone ferite: coinvolti due bambini, uno è grave

Incidente sulla strada statale 7 a Taranto, nello scontro frontale tra una Renault e una Lancia sono rimaste ferite 5 persone. A bordo di una delle auto viaggiava una famiglia con due bambini. Uno è ricoverato in rianimazione, la prognosi è riservata.

Immagine di repertorio.

Grave incidente stradale sulla statale 7, alle porte di Taranto, dove cinque persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto. A quanto si apprende, le vetture, una Renault Modus e una Lancia Musa, si sono scontrate frontalmente nei pressi di un centro di distribuzione bevande.

Le cause dell'impatto, avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sono ancora in fase di accertamento. A bordo della Lancia, secondo le prime informazioni, viaggiava una coppia con i due figli minori.

Alla guida della Renault invece c'era una donna. Delle cinque persone coinvolte un bambino sarebbe in condizioni più gravi rispetto agli altri. Tutti i feriti sono stati soccorsi sul luogo dell'incidente e trasportati all'ospedale Santissima Annunziata.

Sul posto sono rapidamente intervenuti gli agenti della Polizia locale di Taranto, il reparto Infortunistica per i rilievi, i Vigili del fuoco e quattro ambulanze del 118.

L'incidente ha avuto pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e code nel tratto interessato. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità del sinistro.

A bordo della Lancia Musa viaggiava una famiglia che risiede a Sava. Dall'Asl si apprende che un bambino, che aveva perso conoscenza in seguito allo schianto, è stato condotto in rianimazione ed è attualmente in prognosi riservata.

La sorellina invece pare abbia riportato soltanto una ferita al labbro e contusioni in diverse parti del corpo, mentre i genitori sono stati sottoposti a tac e risonanze per verificare la presenza di fratture.

Per la madre i medici sospettano la rottura di ossa del bacino. Gli stessi controlli sono stati disposti per la donna alla guida della Renault. Le loro condizioni, a quanto si apprende, vengono attentamente monitorate dal personale medico.