Scontro in pista tra due sciatori in Alto Adige: morto un uomo di 37 anni Lo sciatore che ha perso la vita indossava il casco protettivo, poi perso nella caduta, ed ha riportato lesioni risultate fatali alla testa e al torace.

A cura di Davide Falcioni

Nuovo gravissimo incidente in montagna: uno sciatore è morto questa mattina dopo essersi scontrato cin un altro appassionato su una pista in Val d'Ultimo, nel comprensorio Schwemmalm, in Alto Adige, a circa 2.250 metri di quota.

L'esatta dinamica dello schianto che ha coinvolto i due sportivi non è stata ancora ricostruita nel dettaglio dalle forze dell'ordine, intervenute sul posto insieme ai soccorritori dopo la chiamata d'emergenza: quel che è certo è che la vittima è un uomo del 1986, residente a Lana. Lo sciatore, che indossava il casco protettivo, poi perso nella caduta, ha riportato lesioni risultate fatali alla testa e al torace.

L'altro sciatore coinvolto nello scontro è stato invece trasportato, dopo i primi soccorsi sul posto, all'ospedale di Merano con un trauma alla schiena ma non verserebbe fortunatamente in gravi condizioni.

Ieri due morti in montagna a causa di altrettante valanghe

Nella giornata di ieri sulle montagne altoatesine altri due appassionati di sport invernali avevano perso la vita a causa di due valanghe: Simon Forer, un alpinista di 32 anni di Molini di Tures, frazione di Campo Tures, è deceduto dopo essere rimasto per oltre 6 ore sotto una slavina nella zona di Monte Spico, in Alto Adige. Il giovane era uscito di casa per un'escursione ma non aveva fatto ritorno a casa. Per questo, dopo una lunga e snervante attesa, i familiari avevano lanciato l'allarme: il suo corpo è stato trovato nella tarda serata di venerdì e sabato mattina, prima dell'alba, è morto in ospedale.

Un'altra slavina sempre ieri ha investito due scialpiniste tedesche uccidendone una. L'evento è avvenuto verso le 11 a Marebbe, in località Gran Fanes, lungo un pendio situato di fronte ad una casermetta degli alpini, nei pressi del lago di Limo, a circa 2.200 metri di quota. Un gruppo di altri escursionisti, dopo aver notato la valanga, è intervenuto riuscendo ad estrarre incolume una delle due donne coinvolte. Niente da fare invece per l'altra.