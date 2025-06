video suggerito

Scontro frontale tra due auto, 3 morti a Chieti: soccorsi sul posto L'incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla SS 656, nel territorio di Chieti. Ci sarebbero almeno tre vittime, una quarta persona è in ospedale.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale oggi, domenica 8 giugno, a Chieti. Ci sarebbero almeno tre vittime, due donne e un uomo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 17 sulla SS 656, nel territorio di Chieti. Stando a una prima ricostruzione si tratterebbe di uno scontro frontale fra due auto, con una terza vettura coinvolta poco dopo nello schianto. Sarebbero rimaste coinvolte almeno quattro persone e per tre di loro non c’è stato nulla da fare: la quarta persona è invece ricoverata in ospedale. Le sue condizioni di salute non sono note.

Le auto coinvolte nell'incidente di Chieti sono una Bmw, una Toyota Urban Cruiser e una Ford Fiesta. Le vittime, stando a una prima ricostruzione, viaggiavano sulla Toyota. Alla guida dell'auto c'era l'uomo.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Chieti, 118 e vigili del fuoco che, anche con una gru, hanno dovuto estrarre i corpi degli automobilisti dalle lamiere delle vetture distrutte. L'incidente mortale è avvenuto avvenuto nei pressi dello stadio "Angelini" di Chieti.

Indaga la polizia locale di Chieti, presente sul posto per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente mortale.

Articolo in aggiornamento