Frontale tra auto e betoniera nella galleria del Monte Fara, il 50enne Valerio Bacigalupo muore nello schianto

Un uomo di 50 anni, Valerio Bacigalupo, è morto nello scontro frontale tra la sua auto e un camion betoniera nella galleria del Monte Fara, nel Pordenonese. Illeso il conducente del mezzo pesante. Indagini sulla dinamica dell’incidente.

Foto Vigili del Fuoco

Un uomo di 50 anni è morto nello scontro frontale tra un'auto e un camion betoniera all'interno della galleria del Monte Fara, lungo la regionale 251, che collega Montereale Valcellina ad Andreis, in provincia di Pordenone. La vittima dell'incidente, avvenuto nella mattinata di mercoledì 18 marzo, si chiamava Valerio Bacigalupo.

Stando a quanto è stato ricostruito dall'autista della betoniera, che nello schianto è rimasto illeso ed è riuscito subito a lanciare l'allarme utilizzando una delle colonnine Sos all'interno del tunnel, l'auto della vittima ha improvvisamente invaso la corsia opposta per cause ancora in fase di accertamento.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente: come riportano i quotidiani locali, è decollato l'elisoccorso e nella galleria è arrivata un'ambulanza con a bordo i sanitari del 118. Purtroppo, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili poiché il 50enne, originario della provincia Genova ma residente in Lombardia, è deceduto sul colpo.

La vittima dell’incidente: Valerio Bacigalupo, 50 anni.

Dei rilievi del caso, che saranno utili a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, si sono occupati gli agenti della Polizia Stradale. La strada che porta alla galleria è stata interdetta alla circolazione in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Subito si sono formate lunghe code.

"L’incidente stradale avvenuto all’interno della galleria del Monte Fara ha provocato disagi non indifferenti alla circolazione. – ha spiegato il sindaco di Andrei Fabrizio Prevarin al Messaggero Veneto.

Foto Vigili del Fuoco.

"Gli alunni del paese che vanno a scuola a Montereale Valcellina o in altre località della zona, al termine delle lezioni, hanno atteso in classe, sorvegliati dalle insegnanti, l’arrivo degli scuolabus, che non erano potuti partire. – ha aggiunto il primo cittadino – Hanno iniziato il servizio attorno alle 16″.