Scontro fra quattro auto a Gubbio, nel frontale muore il 27enne Matteo Panfili

Le auto sul luogo dell’incidente.

Un giovane di 27 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 16 ottobre, intorno alle 21.00, sulla strada statale 219 Pian d'Assino, nei pressi dell'uscita Gubbio Est. Quattro le autovetture coinvolte nello scontro. La vittima si chiamava Matteo Panfili.

Secondo una prima ricostruzione, l'impatto sarebbe stato particolarmente violento: per il 27enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, è deceduto per le gravi lesioni riportate. Gli altri occupanti hanno riportato soltanto ferite lievi.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gubbio ma, stando a quanto riportano i quotidiani locali, l'incidente sarebbe stato innescato da un’improvvisa invasione della corsia opposta da parte della Fiat Panda su cui viaggiava il giovane.

L’utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento, ha oltrepassato la linea di mezzeria scontrandosi frontalmente con una BMW che transitava nel senso di marcia opposto.

Subito è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi, Vigili del Fuoco, personale del 118 e i Carabinieri. I pompieri, per estrarre il giovane dalla sua auto gravemente danneggiata, sono stati costretti a tagliare parte della carrozzeria.

Sul luogo dell'incidente anche i tecnici dell'Anas, che hanno provveduto alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza della carreggiata. Il tratto di strada è stato parzialmente chiuso per diverse ore per facilitare le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici degli investigatori e la rimozione dei veicoli.

Come sottolineato da diversi giornali umbri, il ragazzo è la 27esima vittima della strada nella regione dall’inizio dell’anno. La pericolosità del tracciato della Pian d’Assino è ormai nota agli automobilisti che sono costretti a percorrerla, per i tratti a doppio senso che si alternano a corsie separate.