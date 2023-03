Scomparsa nel nulla 30 anni fa e data per morta: donna trovata viva e vegeta a Porto Rico Una donna della Pennsylvania scomparsa di casa da più di 30 anni e dichiarata legalmente morta è stata ritrovata viva e vegeta a Porto Rico.

A cura di Davide Falcioni

Una donna della Pennsylvania scomparsa di casa da più di 30 anni e dichiarata legalmente morta è stata ritrovata viva e vegeta a Porto Rico. Patricia Kopta, che ora ha 83 anni, era stata vista l'ultima volta a Pittsburgh, in Pennsylvania, nel 1992, quando gli investigatori iniziarono a indagare sulla sua scomparsa, denunciata dal marito.

All'epoca faceva la pendolare, svolgeva diversi lavori ed essendo una devota fedele andava a messa ogni domenica mattina: qualcosa poi dev'essere andato storto, dal momento che all'improvviso la donna iniziò a sproloquiare sostenendo di aver visto la Madonna, che l'aveva avvertita dell'imminente olocausto nucleare: una previsione che non si è mai realizzata, almeno finora. I comportamenti di Patricia sono diventati sempre più bizzarri fino a quando un giorno del 1992 suo marito Bob, tornando a casa, scoprì che la moglie era scomparsa.

L'uomo cercò la donna in lungo e in largo, e così fece anche la polizia, ma di Patrizia non si ebbero più notizie e alla fine il caso venne archiviato: si disse che a seguito dei suoi evidenti problemi di salute mentale se n'era andata di casa e che non potendo badare a se stessa fosse ormai morta. A sostegno della tesi degli investigatori anche l'opinione di un sensitivo, che disse che la donna era annegata. Caso chiuso, quindi. Anche suo marito Bob si mise l'anima in pace.

Leggi anche Donna trovata morta in un pozzo nel Cosentino, i soccorsi chiamati dai familiari

Patricia Kopta era invece viva. Pochi mesi dopo essere andata via di casa si era imbarcata su un traghetto verso Porto Rico, dove ben presto era stata ricoverata in una casa di cura. All'inizio ha taciuto sulle sue origini, ma col passare del tempo ha cominciato a confidarsi fino a raccontare la sua vera storia. Un assistente sociale portoricano l'ha segnalata a un agente dell'Interpol, l'agenzia di polizia internazionale, che ha contattato la polizia statunitense. L'esame del Dna ha confermato: Patricia Kopta era ancora viva.