Manuela Murgia uccisa 30 anni fa, fissato l’incidente probatorio: quando saranno esaminati vestiti e scarpe

Fissata la data per gli accertamenti non ripetibili sugli indumenti, le scarpe e gli accessori che indossava Manuela Murgia, la 16enne trovata morta il 5 febbraio del 1995 nel Cagliaritano. Il caso, inizialmente chiuso per suicidio, è stato riaperto il 30 marzo. A fine maggio indagato l’allora fidanzato della vittima con l’ipotesi di omicidio volontario.