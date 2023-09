Scompare nel nulla, ricerche con i droni: Roberto ritrovato dopo 3 giorni, era seduto al solito bar È stato ritrovato sano e salvo Giordano Turci, 68 anni e da tutti conosciuto come Roberto, scomparso mercoledì scorso da Cesena, nella frazione di Monte Cavallo: dopo 3 giorni di ricerche, effettuate con l’ausilio di droni, era al solito bar vicino casa. Ignoti i motivi dell’allontanamento.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Era scomparso nel nulla e dopo la denuncia della famiglia le ricerche erano partite anche con l'ausilio di droni. Poi dopo 3 giorni la svolta: Giordano Turci, 68 anni e da tutti conosciuto come Roberto, non solo è stato ritrovato sano e salvo ma era comodamente seduto al solito bar vicino casa. Ignoti restano i motivi dell'allontanamento e della sua misteriosa ricomparsa.

Tutto è cominciato lo scorso mercoledì quando di Roberto si sono perse le tracce nella zona collinare di Cesena, nella frazione di Monte Cavallo. Era uscito da casa senza più rientrare nella sua abitazione e dopo alcune ore la compagna aveva denunciato la scomparsa. Subito erano iniziate le ricerche da parte della Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari, sospese però sabato, dopo avere provato di tutto per trovarlo, dalle battute e ricerche a terra nelle impervie zone vicine alla sua abitazione, anche con l'ausilio di droni e di un elicottero.

Sabato sera era stato visto da due conoscenti in zone diverse e in stato confusionale, i quali avevano avvisato la polizia. Così le forze dell’ordine hanno ricominciato le ricerche, durate tutta la notte fra sabato e domenica e lunedì mattina è arrivato il lieto fine. L’uomo, che era seduto al solito bar nella zona di Borello, è stato riportato a casa, sta bene e non ha riportato conseguenze fisiche. Anche se restano ignoti i motivi che l'hanno portato ad allontanarsi dai suoi cari.

Si è pensato ad un problema di salute, oppure ad una perdita di memoria. L’altra ipotesi al vaglio è che avesse volontariamente fatto perdere le proprie tracce. Ad ogni modo, sarà ora la sua famiglia a chiarire con lui i motivi di quanto successo.