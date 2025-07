Scivola e precipita per oltre 200 metri davanti agli occhi degli amici: morto turista 30enne su Cima Sat

Immagine di repertorio.

Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 luglio, nella zona di Riva del Garda (Trento), dove un turista straniero è morto dopo essere precipitato per oltre 200 metri mentre si trovava su Cima Sat. La vittima è un escursionista tedesco di 30 anni.

Il giovane è caduto mentre si trovava sul sentiero n.418 o ‘dei Crazidei' che dalla Cima Sat porta a Riva del Garda, faceva parte di una comitiva composta da altri tre coetanei.

Secondo quanto è stato ricostruito, il 30enne stava rientrando a valle dopo aver percorso la via ferrata ‘dell'Amicizia', quando, improvvisamente, è scivolato su uno dei passaggi più esposti del ripido sentiero, precipitando per oltre 200 metri.

È stato subito lanciato l'allarme. Stando a quanto riportano i quotidiani locali, la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è stata effettuata intorno alle 15 dai ragazzi che erano insieme al giovane.

La centrale ha chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre due operatori della stazione di Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico trentino si mettevano a disposizione in una piazzola per coadiuvare le operazioni.

Sul luogo dell'incidente sono rapidamente sopraggiunti i sanitari a bordo dell'elisoccorso. Purtroppo, però, quando il medico è stato verricellato dall'elicottero non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'escursionista.

Gli amici sono stati soccorsi visibilmente in stato di shock e sono stati accompagnati nuovamente in Cima per poi raggiungere da lì un luogo più idoneo al loro successivo imbarco in elicottero.

Ottenuto il nulla osta dalle autorità alla rimozione della salma, il corpo del giovane, di cui non sono state rese note le generalità, è stato recuperato ed elitrasportato a Riva del Garda.

Quella odierna è la quindicesima vittima sulle montagne del Trentino nell'arco di circa due mesi.