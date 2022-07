Scivola dalla moto del compagno e viene travolta da un’auto in corsa, Giovanna muore ad Alghero Giovanna Scanu, insegnante cinquantunenne di Sassari, è morta in un incidente stradale lungo la Sassari-Alghero. Disposta l’autopsia per stabilire l’esatta causa della morte.

A cura di Susanna Picone

È caduta da una moto ed è stata travolta da un’auto che sopraggiungeva. È morta così la scorsa notte Giovanna Scanu, una insegnante cinquantunenne di Sassari vittima di un drammatico incidente stradale lungo la Sassari-Alghero.

Secondo la ricostruzione, Giovanna si trovava a bordo di una moto condotta dal compagno, un uomo di 47 anni, e per cause da accertare sarebbe scivolata dal mezzo in corsa. L’uomo si è fermato per soccorrerla ma in quegli istanti un altro veicolo che sopraggiungeva l'ha travolta.

Per lei non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi del 118, arrivati con due ambulanze tra cui una medicalizzata proveniente da Alghero. La cinquantenne è morta sul colpo dopo essere stata travolta. L’incidente mortale è avvenuto intorno all'una di questa notte, tra la statale 292 e l'immissione sulla 291, tra la nuova e la vecchia strada che collega Sassari e Alghero. I rilievi e le indagini sono affidati alla polizia stradale di Sassari, guidata dal comandante Inti Piras.

Il sostituto procuratore Mario Leo, della Procura di Sassari, ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima per stabilire l'esatta causa della morte. Nel momento in cui stamane si è diffusa la drammatica notizia sono apparsi vari ricordi della donna morta nella notte in Sardegna.

Uno di questi sulla pagina Facebook del Comune di Alà dei Sardi: “Purtroppo un’altra tragedia ha scosso oggi la comunità alaese, stanotte in un incidente stradale sulla Sassari-Alghero è deceduta la professoressa Giovanna Scanu, di Alà dei Sardi e residente a Sassari. A tutti i familiari, all'Assessore Mario Doneddu e la moglie, vanno le più sentite condoglianza da parte del Sindaco e di tutta l'Amministrazione Comunale”.