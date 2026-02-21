Sciopero il 26, 27 e 28 febbraio, in arrivo stop per treni e aerei: gli orari e chi aderisce alla protesta

Due scioperi nazionali che riguarderanno il trasporto aereo e i treni sono in programma tra il 26 e il 28 febbraio 2026. Giovedì 26 si fermano i lavoratori del comparto aereo per 24 ore, tra venerdì 27 e sabato 28 protestano i lavoratori del comparto ferroviario.

Tra il 26 e il 28 febbraio 2026 in arrivo due scioperi nazionali che riguarderanno il trasporto aereo e quello ferroviario con pesanti ripercussioni su chi dovrà viaggiare. Giovedì 26 si fermano i lavoratori del comparto aereo per 24 ore, dalla mezzanotte alle 23:59, mentre venerdì 27 e sabato 28 protestano i lavoratori del comparto ferroviario dalle ore 21:00 di venerdì alle ore 20:59 di sabato, interessando Trenitalia, Italo e Trenord.

Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio 2026: orari e chi aderisce

Il 26 febbraio grossi disagi per chi viaggia, a causa di una serie di scioperi nel settore aereo che andranno avanti per tutta la giornata. Una protesta nazionale di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, è stata indetta da Cub Trasporti per tutti i lavoratori nel comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. Nella stessa giornata indetto anche uno sciopero del personale Ita Airways e dei piloti ed assistenti di volo Easyjet, dalle 00.01 alle 24.00, indetto da filt-cgil/fit-cisl/uilt-uil/ugl-ta/anpac. Stop di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, indetto invece da Usb Lavoro Privato per Easyjet, Ita Airways e Vueling.

Chi sciopera il 27 e 28 febbraio 2026: stop a treni Trenitalia, Trenord e Italo

Sciopero dei treni venerdì 27 e sabato 28 invece per una protesta che riguarderà i lavoratori di Trenitalia, Trenord e Italo. Cub trasporti/sgb ha decretato uno stop nel trasporto merci su rotaia di 24 ore, dalle 21.00 del 27/2 alle 20.59 del 28/2, e del trasporto ferroviario locale per l’intera prestazione del 28/2. Usb lavoro privato invece ha indetto uno sciopero nel trasporto merci su rotaia di 8 ore: dalle 22.00 del 27/2 alle 5.59 del 28/2. Infine stop di 24 ore indetto dall’Assemblea nazionale pdm/pdb del gruppo Fsi per il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato italiane dalle 21.00 del 27/2 alle 20.59 del 28/2

Le motivazioni della protesta dopo la precettazione di Salvini

Gli scioperi del trasporto aereo e ferroviario del 26, 27 e 28 febbraio arrivano dopo la precettazione ordinata dal ministro Salvini durante il periodo delle Olimpiadi invernali. Le organizzazioni sindacali infatti inizialmente avevano indetto lo stop del settore aereo il 16 febbraio ricordando che “le lavoratrici e i lavoratori aspettano un legittimo rinnovo del contratto da troppo tempo”. L’Assemblea Nazionale PdM/PdB ha indetto lo sciopero dei treni invece per “una battaglia salariale una mobilitazione per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora sui treni”.