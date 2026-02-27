Sciopero treni il 27 e 28 febbraio 2026, stop di Trenitalia, Italo e Trenord: orari e treni garantiti

Da questa sera alle 21 e fino a domani sera alle ore 20:59 sciopero nazionale dei treni che coinvolge Trenitalia, Italo e Trenord con pesanti ripercussioni su chi viaggia anche se ci sono fascie di garanzia e treni garantiti.

Tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 è in programma uno sciopero nazionale dei treni dalle ore 21:00 di oggi alle ore 20:59 di domani. Si prevedono grossi disagi per chi deve mettersi in viaggio visto che alla protesta aderiscono i lavoratori delle principali compagnie ferroviarie come Trenitalia, Italo e Trenord anche se ci saranno fasce di garanzia e treni garantiti. Lo stop ai treni a causa della protesta indetta dai sindacati di base CUB, SGB e USB mentre il garante ha fermato lo sciopero dell’Assemblea nazionale pdm/pdb del gruppo Fsi che però aderirà alle altre proteste.

Sciopero dei treni il 27 e 28 febbraio 2026, motivazioni e modalità dello stop

Lo sciopero dei treni del 27 e 28 febbraio scatterà oggi alle ore 21:00 e proseguirà fino alle ore 20:59 di domani interessando tutto il trasporto ferroviario. La protesta è stata indetta dai sindacati di base CUB, SGB e Usb su una piattaforma comune con l'Assemblea Nazionale PDM/PDB (Macchinisti e Capitreno delle FSI) per chiedere salute, sicurezza e migliori condizioni di lavoro e salario per i dipendenti del settore ferroviario. " Siamo di fronte a una giungla di contratti scandalosi, prestazioni lavorative infinite, desertificazione degli scali e manutenzione che si commenta da sola" scrivono i sindacati, aggiungendo: "Contratto dopo contratto, si va verso un sentiero fatto di tagli al personale dei treni, delle stazioni e diretto a deregolamentare lavorazioni e diritti".

Gli orari dello sciopero dei treni e le fasce di garanzia

Lo sciopero dei treni dunque andrà avanti dalla serata di oggi fino alla serata di domani sabato 28 febbraio e coinvolgerà tutte le principali aziende del settore come Trenitalia, Trenord, Italo e Tper, coinvolgendo sia i treni alta velocità sia i treni regionali. Come prevede la normativa in materia, ci saranno però fasce di garanzia per i pendolari e treni a lunga percorrenza garantiti. Nel dettaglio, per il trasporto Regionale, sia di Trenitalia che delle aziende locali come Tper e Trenord, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali e cioè dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Lo sciopero può comportare però modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Sciopero Trenitalia il 27 e 28 febbraio, l'elenco dei treni garantiti

Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, sia Alta velocità che Intercity ed Eurocity, Trenitalia ha comunicato una lista di treni garantiti, consultabile sul sito dell'azienda, e che dunque saranno effettuati regolarmente anche se ricadono nel periodo di sciopero. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Gli orari dei regionali Trenitalia e la lista dei treni garantiti per regione

Per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’elenco completo dei treni garantiti, suddiviso per regione, è disponibile sul sito di Trenitalia.

L'elenco dei treni garantiti Italo il 27 e 28 febbraio 2026

Al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori per lo sciopero dei treni previsto dalle ore 21.00 del 27/02/26 fino alle ore 20:59 del 28/02/26, anche Italo ha pubblicato sul suo sito web una lista dei treni Alta velocita garantiti

La lista dei treni Trenord garantiti il 27 e 28 febbraio 2026

A causa dello sciopero nazionale dei treni, Trenord comunica che ci potranno essere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Venerdì 27 febbraio, viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano orario di arrivo finale entro le ore 22:00. Sabato 28 febbraio invece saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.

Come richiedere il rimborso in caso di cancellazioni o ritardi dei treni

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio sui treni Intercity e Frecce a causa dello sciopero dei treni possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero e fino all’ora di partenza del treno prenotato. Per i treni Regionali, invece, il rimborso è possibile fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso. In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.