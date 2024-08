Schianto tra un’auto e una moto nel Ragusano: Kevin Nicosia muore a 18 anni

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 18 anni è morto in un grave incidente stradale avvenuto nella provincia di Ragusa, tra Acate e Vittoria, nella tarda serata di ieri, martedì 27 agosto.

Il 18enne si chiamava Kevin Nicosia stava viaggiando in sella alla sua moto, una Honda. quando, per cause ancora in via di accertamento, si è schiantato violentemente contro un'auto, una Lancia Y.

L'impatto tra i due mezzi è avvenuto intorno alla mezzanotte di martedì lungo la strada provinciale sp 2 Vittoria – Acate nel tratto in cui incrocia la strada statale 115.

Alla guida della vettura c'era una donna di cui non sono state rese note le generalità, così come non si sa in quali condizioni sia stata trovata dopo lo scontro. Immediatamente si sono recati sul posto i soccorritori del 118, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

I rilievi del caso sono stati effettuati dalla Polizia municipale, giunta sul luogo dell'incidente insieme al personale sanitario. Serviranno a determinare le cause e l'esatta dinamica dell'incidente.

Sono stati numerosi gli incidenti verificatisi nella zona del Ragusano durante la stagione estiva. L'ultimo, gravissimo, risale a solo tre giorni fa. Sabato 24 agosto, intorno alle 22.30, lungo la strada che collega Vittoria a Scoglitti, due ragazzi di origini tunisine sono stati travolti da un'auto mentre erano insieme su un monopattino.

Nell'impatto sono rimasti gravemente feriti. Trasportati con la massima urgenza agli ospedali di Vittoria e Ragusa, i due sono morti poco dopo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Mercoledì 21 agosto, invece, un altro ragazzo di 18 anni a bordo di un calesse trainato da un cavallo è morto dopo essere stato centrato in pieno da un’auto. Il giovane si chiamava Giuseppe Curvà e lavorava come pastore nell'allevamento di famiglia. A fine giornata si era concesso una passeggiata con il cavallo, cosa che faceva abitualmente.