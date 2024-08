video suggerito

Auto contro monopattino, morti due ragazzi nel ragusano L’incidente è avvenuto ieri sera lungo la strada che collega Vittoria a Scoglitti, nel Ragusano. I due giovani sono morti poco dopo il trasporto in ospedale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

È drammatico il bilancio di un incidente stradale che è avvenuto ieri sera intorno alle 22 e 30 lungo la strada che collega Vittoria a Scoglitti, nel Ragusano.

A causa di un impatto con un'auto due giovani tunisini che erano su un monopattino sono rimasti gravemente feriti. Trasportati con la massima urgenza agli ospedali di Vittoria e Ragusa, i due sono morti poco dopo a causa delle gravissime lesioni riportate.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Vittoria: a quanto pare i due ragazzi viaggiavano nella stessa direzione di marcia dell'automobile: non è chiaro al momento cosa possa aver provocato un impatto così grave da determinare il decesso dei due giovani.

Appena pochi giorni fa ha perso la vita anche il 46enne romagnolo Marco Bartoli, rimasto vittima di un drammatico incidente stradale nel pomeriggio di Ferragosto a Faenza. Bartoli stava viaggiando in sella a un monopattino elettrico quando, per cause ancora in corso d'accertamento, è finito a terra rovinando sull'asfalto. Il 46enne è stato trovato incosciente nei pressi di piazza Lanzoni ed è deceduto alcuni giorni dopo in ospedale. Lasca una compagna e due figli.

Negli anni, con lo sviluppo del noleggio in strada, la percentuale di incidenti in monopattino, in alcuni casi anche mortali, è andata aumentando in modo esponenziale. Secondo i dati emersi dal Report Aci-Istat ‘Incidenti stradali in Italia, aggiornamento dati provinciali', nel 2022 le vittime sono state in forte crescita: per i monopattini (+77,8%) e bici elettriche pedoni (+53,8%). In calo (-6,8%) le vittime tra i ciclisti.

In base a quanto analizzato, nel corso del 2022 sono deceduti 485 pedoni (+3% rispetto allo scorso anno), 205 ciclisti (-6,8%), di cui 20 su bici elettrica (+53,8%) e 16 conducenti di monopattino (+77,8%). Dei 16 morti su monopattino, 4 sono concentrati nella provincia di Milano, 3 nella provincia di Roma e 2 nella provincia di Torino. Insieme, totalizzano il 56% dei morti a livello nazionale Nella provincia di Roma, il più alto numero di pedoni morti (56), seguita da Milano (24), Napoli (23) e Torino (18). Nella provincia di Padova il più alto numero di ciclisti morti (10), seguono Udine (9) e Milano, Venezia e Ravenna (8).