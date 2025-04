video suggerito

Violento scontro tra un'auto e un furgone che finisce nel fosso: due morti e un ferito grave Due persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita in un violento frontale a Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine: nell'incidente sono rimasti coinvolti un'auto e un furgone.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente a Muzzana del Turgnano, in provincia di Udine, nella mattina del 3 aprile. Stando alla prima dinamica dell'accaduto, un'auto e un furgone si sono scontrati mentre si trovavano sulla strada regionale 353: dopo l'impatto il mezzo più pesante è finito in un fossato a bordo strada. Purtroppo due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita.

Tutto è accaduto intorno alle 8.10 quando è scattato l'allarme al 112: intanto sul posto si sono subito precipitati tre vigili del fuoco, diretti a Lignano per un corso, e hanno immediatamente allertato la centrale operativa. In poco tempo sono arrivate le squadre dei distaccamenti di Latisana e Cervignano, supportate da un furgone polisoccorso e dall'autogru del comando di Udine. Così come i sanitari del 118. Dalle lamiere sono state estratte tre persone coinvolte nell'incidente. Purtroppo per due di loro non c'è stato più nulla da fare, mentre uno è stato giudicato ferito in gravissime condizioni e trasportato in elicottero all'ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri: sono stati al lavoro per tutti i rilievi del caso. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.