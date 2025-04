Scontro tra due auto nel Leccese, muore papà 24enne: feriti il figlio piccolo e una ragazza di 19 anni

video suggerito

Un giovane di 24 anni di Veglie è morto nella notte nel reparto di rianimazione del Vito Fazzi di Lecce, dove era stato ricoverato dopo lo scontro tra due vetture. Il giovane viaggiava insieme a suo figlio di un anno, sbalzato fuori dall'auto, e una ragazza di 19 anni. Entrambi sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. Illeso il conducente dell'altro mezzo.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Era stato ricoverato d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale, ma nella notte è morto per le gravissime ferite riportate.

La vittima, C.G., aveva 24 anni, originario di Veglie. Con lui viaggiavano anche il figlio di un anno e mezzo e una ragazza di 19 anni, entrambi feriti nello schianto.

Il 24enne, la 19enne e il bambino erano a bordo di una Lancia Ypsilon quando, per cause ancora in via di accertamento, la vettura si è scontrata con un'Audi station wagon. La Lancia, dopo lo schianto, è andata a sbattere contro un muro.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 aprile, sulla strada che da Veglie conduce alla Marina di Torre Lapillo.

L'impatto tra i due mezzi è avvenuto all'altezza di un complesso alberghiero. Il padre e il bambino sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo dell'automobile. Sul post sono subito intervenuti i sanitari per prestare soccorso alle persone coinvolte.

Il 24enne è stato portato al Vito Fazzi di Lecce, ricoverato in Rianimazione, ma durante la notte è deceduto. Il bambino è ancora sotto osservazione in ospedale e la prognosi non è stata sciolta, anche lui è stato condotto in codice rosso in ambulanza.

Sembra tuttavia che il piccolo e la 19enne, ricoverata a Copertino, non siano in pericolo di vita. Illeso invece il conducente dell'altra auto rimasta coinvolta nell'incidente.

Sul posto, insieme ai sanitari, sono immediatamente intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso, chiarire l’esatta dinamica dello schianto e le responsabilità delle persone coinvolte. Al momento l'accaduto resta al vaglio degli inquirenti.

Sconvolta dalla tragica notizia la comunità di Veglie: il giovane padre era molto conosciuto in paese. Pubblicati sui social messaggi di cordoglio, un'utente scrive: "Proteggi da lassù il tuo piccolo".