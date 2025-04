video suggerito

Auto si ribalta e si schianta contro un albero: quattro giovani morti in un incidente nel tarantino L'incidente tra Faggiano a Lizzano, all'altezza di una curva particolarmente pericolosa. L'auto si è ribaltata e scontrata contro un albero, morti due ragazzi e due ragazze.

A cura di Davide Falcioni

Un gravissimo incidente stradale ha strappato alla vita quattro giovani, tra cui un minorenne, la scorsa notte in provincia di Taranto. Il dramma si è consumato lungo la strada provinciale che collega Faggiano a Lizzano, all’altezza di una curva particolarmente pericolosa, nei pressi della centrale Enel del comune lizzanese.

Le vittime – due ragazzi e due ragazze – viaggiavano a bordo di una Fiat Idea, quando, per cause ancora in via dai accertamento da parte degli inquirenti, la persona alla guida ha improvvisamente perso il controllo della vettura che si è ribaltata più volte, finendo la sua corsa contro un albero. L’impatto è stato violentissimo: due dei passeggeri sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, mentre gli altri due sono rimasti incastrati tra le lamiere, da cui sono stati estratti dai vigili del fuoco ormai privi di vita.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno notato la scena e allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria, i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Stradale. Tuttavia ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: per i quattro giovani non c’era più nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: si indaga su un possibile guasto meccanico, un errore umano o le condizioni dell’asfalto, rese forse insidiose dall’umidità notturna. Nel frattempo, le comunità di Faggiano e Lizzano sono piombate nello sconforto. Famiglie distrutte, amici increduli e un’intera provincia in lutto per la scomparsa di quattro giovani vite.