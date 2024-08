video suggerito

Ragusa, diciottenne va a fare una passeggiata col cavallo ma muore investito da un’auto Giuseppe Curvà è morto nella serata di ieri. Dopo il lavoro era andato a fare un giro a bordo del suo calesse trainato da un cavallo quando è stato investito da una Ford. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

555 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di 18 anni a bordo di un calesse trainato da un cavallo è morto ieri sera dopo essere stato centrato in pieno da un’auto per cause in vie di accertamento. Il giovane, che lavorava come pastore nell'allevamento della famiglia, a fine giornata si era concesso una passeggiata con il cavallo, cosa che faceva abitualmente quasi quotidianamente

A perdere la vita Giuseppe Curvà. L'incidente è accaduto lungo la strada che da Acate conduce a Roccazzo, nel ragusano, all’altezza del bivio Pozzi Cancellieri, in prossimità della rotatoria per Pedalino. Curvà sarebbe arrivato già morto all’ospedale Guzzardi di Vittoria dopo la corsa in ambulanza. Ferito anche il 41enne che si trovava a bordo della Ford Kuga, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. La vittima viveva ad Acate e la sua famiglia è originaria di Gela. Da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

La notizia dell'incidente che ha causato la morte di Giuseppe Curvà si è subito diffusa ad Acate. Il 18enne, come del resto tutta la sua famiglia, era molto conosciuto in città. La sua scomparsa ha suscitato profondo dolore.