video suggerito

Va al pronto soccorso per dolori al fianco, mentre è in attesa sbatte la testa e muore: aperta un’inchiesta È accaduto a Francavilla Fontana (Brindisi). I familiari dell’uomo di 55 anni hanno sporto denuncia ai carabinieri affinché si faccia chiarezza sulla vicenda. Il pm di turno ha disposto l’acquisizione della cartella clinica. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta sulla morte di un uomo avvenuta lunedì nel pronto soccorso dell'ospedale di Francavilla Fontana, nella provincia di Brindisi. La vittima era un commerciante, aveva cinquantacinque anni e, a quanto ricostruito finora, l’uomo era arrivato in ambulanza al pronto soccorso a causa di forti dolori al fianco.

Al pronto soccorso era giunto vigile e cosciente al mattino presto di lunedì, una volta lì prima sarebbe stato visitato dal personale medico e poi sottoposto ai alcuni esami diagnostici come una tac. Qualche ora dopo l'arrivo in ospedale, mentre era ancora in attesa di essere sottoposto a ulteriori accertamenti, il cinquantacinquenne avrebbe avuto un malore e cadendo a terra avrebbe sbattuto la testa. A quel punto il tragico epilogo. Vano è stato ogni tentativo del personale sanitario di rianimarlo.

In seguito al decesso dell’uomo i suoi familiari hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri: il pubblico ministero di turno della procura di Brindisi ha disposto il sequestro della cartella clinica, sarebbero già stati ascoltati testimoni e personale sanitario e non è escluso che il pm possa disporre l’autopsia sul corpo per tentare di acquisire ulteriori elementi necessari per chiarire le cause della morte dell'uomo.

Leggi anche Si affaccia per ammirare il panorama sul celebre acquedotto: turista cade nel vuoto e muore in Spagna

La salma del cinquantacinquenne si trova ora, sotto sequestro, presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Anche l'Asl di Brindisi ha avviato un'indagine interna dopo l’accaduto.