Va in discoteca e si sente male: muore un sergente della base militare americana di Aviano Lutto nella Base di Aviano (Pordenone): un sergente 29enne dell'aviazione americana è deceduto dopo una serata in discoteca con gli amici.

A cura di Giusy Dente

Immagine di repertorio

Un aviere di stanza al 31/o Fighter Wing della Base Usaf di Aviano (provincia di Pordenone) è morto stamane per cause ancora da accertare. La notizia è giunta direttamente dal Comando italiano dell'aeroporto e dal 31° Fighter Wing Public Affairs Office, specificando che sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire l'accaduto.

L'uomo è un sergente di 29 anni: secondo la legge dell'aeronautica militare degli Stati Uniti (Usaf sta per United States Air Force) il suo nome potrà essere reso noto soltanto trascorse 24 ore dalla notifica ai familiari. Con amici era andato a trascorrere la serata in una discoteca di Montereale Valcellina, dove si era fatto notare dagli addetti alla security per alcuni atteggiamenti molesti. Forse aveva abusato di alcolici e, poiché ubriaco, era stato allontanato.

A un certo punto l'aviere è uscito nel giardino e si è accasciato improvvisamente al suolo. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi: il personale sanitario ha poi trasportato il militare al Pronto soccorso a Pordenone, dove è deceduto poco dopo per arresto cardiocircolatorio. Per il momento, le indagini escludono responsabilità di terzi e non sono stati trovati segni di ferite sul corpo. Probabilmente verrà disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

Un primo messaggio di cordoglio è giunto dal brigadier generale Tad Clark, comandante del 31° Fighter Wing: "Rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici del nostro aviere. La nostra priorità è aiutare il nostro team e famiglia in questo momento difficile, ulteriori informazioni verranno condivise appena disponibili".