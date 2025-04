Samuele Tondo muore in uno schianto in moto mentre va a scuola, la famiglia: “Sarai per sempre nei nostri cuori”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Samuele Tondo, 19 anni

È morto a 19 anni Samuele Tondo, coinvolto in un incidente sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico. Il giovane stava guidando la sua morto nella mattinata di ieri, giovedì 10 aprile, intorno alle 7.30 del mattino, quando è andato a sbattere contro un furgone sul quale viaggiavano alcuni braccianti agricoli.

L'impatto è stato violentissimo e il 19enne è stato sbalzato sull'asfalto. Gli automobilisti hanno subito allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale.

Il ragazzo guidava la Yamaha 600 intestata alla madre al momento dello schianto. I soccorsi per il 19enne sono stati immediati, ma l’impatto è stato troppo violento e per lui non vi è stato nulla da fare. La vittima, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 19 anni, stava andando a scuola al momento del sinistro. L'istituto scolastico ha diffuso una nota di cordoglio alla famiglia a firma della dirigente.

"La notizia della prematura e tragica scomparsa di Samuele Tondo, nostro studente della classe 5F, ci ha raggiunti all’improvviso – ha sottolineato la preside – lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi con lui ha trascorso, giorni, mesi, anni di progetti, esperienze, percorsi di crescita. Era un ragazzo maturo e responsabile e ha sempre colto ogni sfida vincendola a pieni voti. Era educato, affabile e con uno spiccato senso del dovere. A pochi mesi dagli Esami di Stato, Samuele era pronto a spiccare il volo verso un futuro luminoso, un futuro che purtroppo gli è stato strappato via in un attimo".

Il 19enne era appassionato di motori e la motocicletta era stata un sogno realizzato con i suoi risparmi. "Ci stringiamo in un abbraccio accorato e dimesso – ha spiegato ancora la scuola – condividendo il dolore e la perdita che non solo il nostro istituto, ma l'intera comunità vive in un momento di lutto così profondo".

I funerali del 18enne si sono tenuti oggi nella chiesa di San Donaci alla presenza di familiari, amici e compagni di classe. Sui manifesti funebri, la famiglia ha lasciato un messaggio: "Caro Samuele, il tuo ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori e in ogni rombo della tua amata moto".