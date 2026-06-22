San Benedetto del Tronto, il nipote fa un incidente in moto, la nonna cade e muore mentre corre da lui a piedi

Nicolina Valenti, 82 anni, è morta dopo essere scivolata nell’alveo del Ragnola mentre stava correndo dal nipote che aveva avuto un incidente in moto. La nonna è morta sul colpo nonostante i soccorsi tempestivi.

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Stava correndo dal nipote per soccorrerlo dopo un incidente in moto in via Sgambati a San Benedetto del Tronto (Ascoli) ed è caduta in un fossato nei pressi dell'alveo del Ragnola. L'anziana 82enne è deceduta sul colpo dopo la caduta del parapetto. Nicolina Valenti, così si chiamava la donna trovata morta, stava percorrendo la strada da via Ponchielli a via Sgambati quando è scivolata nel fossato, forse per un malore o per una distrazione. L'anziana ha riportato un violento trauma cranico dopo aver battuto la testa.

Il nipote dell'anziana è invece rimasto illeso e ha riportato solo qualche contusione dovuta a una caduta autonoma dalla sella della sua moto. L'82enne però voleva accertarsi delle condizioni di salute del nipote e ha così tentato di raggiungere il luogo dell'incidente a piedi. La salma dell'anziana, dopo i rilievi eseguiti dagli agenti della polizia scientifica del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto, è stata recuperata e trasportata nell'obitorio dell'ospedale Madonna del Soccorso, dove è rimasta a disposizione della Procura di Ascoli prima della restituzione ai familiari.

Valenti era nata a Ripatransone ed era residente in via Ponchielli, non distante dal luogo dell'incidente avvenuto poco dopo le 5 del mattino. Per raggiungere il luogo del sinistro, Nicolina Valenti è scivolata dal bordo della strada a ridosso del muretto di contenimento del fosso nell'alveo del Ragnola. L'impatto col suolo ne ha causato la morte quasi immediata.

La richiesta di soccorso è scattata quasi subito e ha raggiunto la centrale operativa del 112, ma per l'82enne non vi era già più nulla da fare. Dopo i primi sopralluoghi eseguiti dagli agenti, sono arrivati anche gli specialisti della polizia scientifica, che hanno condotto i rilievi del caso e raccolto elementi e testimonianze utili a ricostruire i particolari della tragedia. Le indagini proseguono per fare chiarezza sui fatti.