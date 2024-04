video suggerito

Schianto tra un Suv e un tir sulla Taranto – Bari: morti mamma e figlio 12enne, grave il padre A seguito dello schianto fra un Suv Ford e un tir hanno perso la vita una donna e suo figlio di 12 anni, mentre il padre – che era alla guida della vettura – è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagini del repertorio.

Drammatico incidente sulla statale 100 Taranto-Bari, all'altezza dello svincolo per San Basilio, poco distante dal ristorante Sala Azzurra.

A causa dello schianto fra un'automobile e un tir hanno perso la vita una donna e suo figlio di 12 anni, mentre il padre – che era alla guida della vettura – è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sarebbero gravi. Ferito anche l'autista del camion, ricoverato all'ospedale di Castellaneta. Sul posto il 118, i carabinieri di Massafra e i vigili del fuoco.

La strada statale 100 “Di Gioia del Colle” è stata temporaneamente chiusa a San Basilio (TA) per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione delle vetture coinvolte. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Stando a una prima e ancora parziale ricostruzione sembra che il camion, che viaggiava in direzione Taranto, si sia scontrato frontalmente con un Suv Ford che procedeva nella direzione opposta e a bordo del quale viaggiava la famiglia, originaria di Palagiano. L’impatto tra i due mezzi sarebbe stato molto violento e per estrarre le due vittime e i feriti dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.