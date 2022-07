Schianto tra due tir e bus sulla A1: 24 feriti tra cui un bambino, 11 km di coda e traffico in tilt Due camion si sono scontrati con un autobus carico di persone causando oltre un ventina di feriti tra cui anche un bambino. Si sono formati 11 km di coda a Sasso Marconi.

A cura di Antonio Palma

immagine di archivio

Grave incidente stradale nelle prime ore di oggi, venerdì primo luglio, sul tratto emiliano dell’autostrada A1 Milano-Napoli a Sasso Marconi, nel Bolognese. Due camion si sono scontrati con un autobus carico di persone all'altezza del km 204, nel tratto tra le uscite Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, causando oltre un ventina di feriti tra cui anche un bambino.

L’incidente stradale si è verificato all’alba, poco prima delle 6 di oggi, sulla carreggiata in direzione nord. I due mezzi pesanti e il pullman viaggiavano tutti in direzione di Bologna quando, per motivi tutti da accertare, si sono scontrati causando numerosi feriti, tra cui anche un bambino di appena dieci anni, e occupando quasi l’intera carreggiata.

Al momento are che la maggior parte dei feriti abbiano riportato lesioni di lieve entità ma diversi sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. Oltre ai soccorsi sanitari del 118, sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia per gestire la viabilità che è andata in tilt.

Per gestire l’emergenza e soccorrere i feriti, infatti, il tratto è stato chiuso al traffico per diverse ore e riaperto in parte solo intorno alle 9 ma con inevitabili ripercussioni sul traffico.

Autostrade per l’Italia spiega che alle 10, tra Rioveggio e Sasso Marconi nord, in direzione di Bologna, si sono formati 11 km di coda mentre il traffico defluisce molto lentamente su due corsie. Una Coda di 5 chilometri di è formata anche tra il Bivio A1-Variante e Sasso Marconi Nord per lo stesso incidente.

Lo stesso tratto stradale emiliano della A1 nelle ore precedenti era stato protagonista di un altro incidente con conseguenze fatali per un camionista. Lo schianto avvenuto nella notte, poco prima delle 2, al chilometro 153 e ha visto coinvolti quattro camion. Il conducente di uno di questi, un uomo di nazionalità romena residente a Roma, ha perso la vita.