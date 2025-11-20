Schiacciato da un muletto mentre lavora in un frantoio, muore 26enne: aperta inchiesta per omicidio colposo

Giovanni Belgiovine, 26 anni, è morto mentre lavorava in un frantoio a Bisceglie. È rimasto schiacciato sotto a un muletto che si sarebbe ribaltato durante una manovra. Indagini in corso, aperta un’inchiesta per omicidio colposo.

Muletto – Immagine di repertorio.

Un ragazzo di 26 anni è morto mentre lavorava all'esterno di un frantoio alla periferia di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 novembre. La vittima, a quanto si apprende, si chiamava Giovanni Belgiovine.

Secondo quanto è stato ricostruito nelle scorse ore, il giovane sarebbe stato travolto da un muletto. Il mezzo che guidava si sarebbe ribaltato, per cause ancora da chiarire, nel corso di una manovra e lo avrebbe schiacciato provocandone il decesso.

Purtroppo, a nulla sarebbero serviti gli sforzi dei sanitari del 118, intervenuti rapidamente sul posto dopo che è stato lanciato l'allarme. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso: il 26enne è morto sul colpo.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri e dei tecnici della prevenzione dello Spesal della Asl Bat che dovranno accertare l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto sul piazzale antistante il frantoio che si trova in via San Pietro.

Bisognerà anche chiarire eventuali responsabilità di terzi. La Procura di Trani ha infatti aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, proprio per riuscire a fare piena luce sull'accaduto.

In quest'ottica il mezzo sotto cui è rimasto schiacciato il 26enne, l'area in cui è avvenuto l'incidente e documentazione di vario tipo sono stati sequestrati. Non si sa ancora se sul corpo del giovane sarà eseguito l'esame autoptico.

Solo poche ore fa un incidente simile è avvenuto in un impianto lavorativo a Gessate, in provincia di Milano.

Un autotrasportatore di 61 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi dopo essere stato schiacciato da un muletto in transito, subito dopo essere sceso dal camion.

Anche in questo caso gli operatori sanitario del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.