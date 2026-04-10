Picchiata da 3 coetanee in un parcheggio mentre gli amici riprendono, aperta inchiesta per lesioni a Terni

La Procura di Terni ha aperto un fascicolo di indagine sull’aggressione ai danni di una ragazzina avvenuta venerdì 3 aprile. La minore è stata picchiata da altre tre coetanee mentre altri giovanissimi riprendevano la scena. L’ipotesi di reato è quella di lesioni aggravate in concorso.

È stata aperta un'indagine sull'aggressione, avvenuta venerdì 3 aprile, ai danni di una ragazza colpita con schiaffi, pugni e calci da altre giovanissime. Alcuni coetanei, circa una decina, si sono fermati a osservare la scena per le strade di Terni e invece di offrire il loro aiuto alla vittima, hanno preso il cellulare per riprendere il pestaggio.

La Procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di lesioni aggravate in concorso a carico delle tre giovanissime che hanno picchiato la rivale. L'indagine è stata condotta dai carabinieri di Terni e gli atti trasmessi all'Ufficio diretto dal procuratore Flaminio Monteleone.

Le immagini riprese dai cellulari dei teenager accorsi sul posto, mostrano la vittima allontanarsi a piedi dal parcheggio dove è stata aggredita. La giovane è stata medicata al pronto soccorso di Terni con una prognosi di alcuni giorni.

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Le indagini sono scattate a seguito della denuncia della parte lesa e si basano sui filmati acquisiti dai militari dell'Arma. A riprendere il pestaggio ci sarebbero state anche diverse telecamere di videosorveglianza: i fatti si sarebbero verificati nei pressi di un centro commerciale sorvegliato da un sistema di sicurezza interno ed esterno. Sarebbero state proprio quelle telecamere a far emergere l'aggressione ai danni della ragazzina e anche le responsabilità dei coetanei che si sono fermati a riprendere il tutto senza intervenire o prestare soccorso.

Le immagini dei telefonini, postate poi in rete, sono finite solo in un secondo momento nelle mani delle autorità che indagavano sul caso. La ragazzina vittima del pestaggio è stata medicata in pronto soccorso e dovrà ora fare i conti con i risvolti psicologici della vicenda.