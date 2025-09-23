Scende dall’auto rimasta in panne in autostrada e si allontana a piedi, travolto e ucciso da una vettura sull’A4

Un uomo è stato travolto nei pressi di Novara sull’A4. A quanto si apprende, la vittima dell’incidente d’auto era a piedi quando una vettura lo ha investito e ucciso. Il conducente della macchina non si sarebbe fermato, forse ignaro di quanto accaduto.

Un uomo è stato investito e ucciso a Novara sulla A4. Secondo quanto reso noto, l'uomo sarebbe rimasto in panne con l'automobile e si è allontanato a piedi. Un veicolo lo avrebbe urtato e ucciso. La vettura stava viaggiando sulla Torino-Milano, esattamente come l'uomo a piedi. L'investitore non si è fermato, forse perché non si è reso conto di aver travolto il pedone.

Indagano gli agenti della polizia stradale di Novara Est. L'incidente si è verificato intorno all'1 di notte. La dinamica dei fatti resta ancora da accertare.

In aggiornamento