Scende dall’auto per aiutare una persona in difficoltà, viene travolto da un altro veicolo: morto 25enne

Un giovane è morto questa mattina all’alba sulla statale 16 a nord di Bari travolto da una automobile. Secondo le prime ricostruzioni, era sceso dalla sua vettura a soccorrere un altro automobilista.

Immagine di repertorio.

Un giovane di venticinque anni è morto questa mattina all’alba mentre si trovava sulla strada statale 16, in direzione nord all'altezza di Bari-Palese. Sarebbe stato travolto e ucciso da un’auto dopo che lui era sceso dalla sua vettura per aiutare un’altra persona.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incidente è avvenuto intorno alle sei del mattino di oggi, sabato 1 novembre, sulla statale 16, in direzione nord all'altezza di Bari-Palese. Il bilancio è di un morto – si tratta appunto di un ragazzo di 25 anni – e anche di un ferito.

Il giovane rimasto ucciso era sceso dalla sua auto per soccorrere un’altra persona che si trovava in difficoltà quando un altro veicolo lo avrebbe travolto. La persona rimasta ferita è un amico della vittima che il personale del 118 ha trasportato all'ospedale San Paolo di Bari. Le sue condizioni di salute non sono note.

La vittima, originaria di Bitonto, stando a quanto emerso finora stava rientrando a casa con alcuni amici quando è avvenuto l’incidente. Il gruppo avrebbe notato l'auto fuori strada e così la vittima e un suo amico sarebbero scesi dall’auto per prestare soccorso. A quel punto sono stati investiti.

Il conducente dell'auto che ha travolto i due ragazzi si è fermato a prestare soccorso. La sua posizione è ora al vaglio degli agenti della polizia locale di Bari che indagano sull'incidente. L'utilitaria di colore scuro che guidava è stata sequestrata e il conducente, come da prassi, è stato sottoposto ai test per capire se avesse assunto droghe o alcolici. La procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

