Scavalca parapetto del ponte e minaccia di suicidarsi dopo delusione: 17enne salvata dai carabinieri Una ragazza di 17 anni è stata salvata dai carabinieri dopo che ha provato a suicidarsi minacciando di lanciarsi da un ponte sul fiume Reno, sulla statale 64 Porrettana, non lontano dal paese di Malalbergo, nel Bolognese: aveva avuto una delusione d’amore.

A cura di Ida Artiaco

Minacciava di lanciarsi da un ponte sul fiume Reno, sulla statale 64 Porrettana, non lontano dal paese di Malalbergo, nel Bolognese. Ma i carabinieri della Stazione locale sono riusciti a intervenire in tempo e a salvare la ragazza.

È successo ieri pomeriggio: protagonista della vicenda una giovane di 17 anni che, intorno alle 17.30, voleva togliersi la vita lanciandosi in acqua. Ad avvisare i militari è stato un automobilista, che ha visto la ragazzina arrampicarsi e scavalcare il parapetto del ponte. Immediato l'intervento dei carabinieri di Malalbergo e Altedo, che si sono avvicinati lentamente alla ragazzina che, quando li ha visti, ha raccontato che volava farla finita per una delusione d'amore.

I militari sono riusciti a tranquillizzare la 17enne, parlando con lei, e poi a raggiungerla e a farla risalire sul ponte, dove la giovanissima è crollata in una crisi di pianto. Soccorsa dai sanitari del 118, la minorenne, spaventata, ma in buone condizioni di salute, è stata trasportata comunque in ospedale per ulteriori accertamenti.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. Lo scorso aprile, ad esempio, una ragazza aveva minacciato il suicidio mettendosi in precario equilibrio sul parapetto del ponte Meier ad Alessandria ma un carabiniere, tempestivamente arrivato sul posto, è intervenuto subito: si è seduto accanto a lei, dopo aver scavalcato a sua volta la balaustra e dopo essersi calato sulla stretta trave metallica, e le ha parlato convincendola a desistere nell’estremo gesto, salvando la ragazza.

Qualche mese dopo, un episodio simile si è verificato anche a Gorgonzola, alle porte di Milano, dove a giugno ragazza di 20 anni è stata soccorsa dai carabinieri mentre era in bilico sul ponte che sovrasta la Cassanese all'altezza di via Parini, minacciando di lasciarsi cadere dal cavalcavia.