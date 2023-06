Ragazza si arrampica su un ponte e minaccia di buttarsi giù: la salvano i carabinieri e 2 camionisti Una ragazza di 20 anni è stata soccorsa dai carabinieri mentre era in bilico sul ponte che sovrasta la Cassanese all’altezza di via Parini a Gorgonzola.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sfiorata nella notte a Gorgonzola, alle porte di Milano. Una ragazza di 20 anni è stata soccorsa dai carabinieri mentre era in bilico sul ponte che sovrasta la Cassanese all'altezza di via Parini, minacciando di lasciarsi cadere dal cavalcavia.

I passanti hanno chiamato i carabinieri

I fatti risalgono a sabato 24 giugno quando la 20enne ha scavalcato il cornicione e si è arrampicata sulla rete metallica fino alla fine. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri della stazione di Gorgonzola che in poco tempo si sono presentati sul posto. I militari hanno provveduto ad allontanare la folla per poi iniziare a parlare con la giovane: a istaurare un dialogo di fiducia con la 20enne è stato uno dei sottufficiali cercando di non turbarla mentre piano piano avanzava verso di lei. Fino a quando il carabiniere non è riuscito ad afferrare la sua mano e il colletto della sua maglia.

Come è stata salvata la ragazza

Ad aiutare il militare con il salvataggio della giovane sono stati anche gli autisti di due autoarticolati che hanno posizionato i loro mezzi sotto il ponte così da accorciare la distanza di caduta se la 20enne fosse scivolata nel vuoto. Sul posto in poco tempo si sono presentati anche i vigili del fuoco con gli specialisti della squadra dei rocciatori e i pompieri della caserma di Gorgonzola.

Leggi anche Come sta l'autista aggradito da 10 persone dopo aver fatto scendere 2 ragazzi senza biglietto dal bus

Dopo circa mezzora, come riporta Prima La Martesana, la ragazza ha provato a slacciarsi il vestito e a cadere in avanti. A salvarla dalla caduta imminente sono stati anche i vigili del fuoco che hanno alzato la scala e l'hanno afferrata da entrambe le braccia. Così la donna è stata messa in salvo.