Morte Francesco Imprezzabile, indagini sull’auto noleggiata abusivamente: due indagati per favoreggiamento

La Procura di Milano sta svolgendo indagini sull’auto noleggiata abusivamente al 26enne, che è stato posto ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Francesco Imprezzabile.

Francesco Imprezzabile (foto da Instagram)

La Procura di Milano sta svolgendo approfondimenti sull'automobile, l'Audi Q8, che sarebbe stata noleggiata abusivamente all'uomo di 26 anni, Genti Berisha, che è stato arrestato nell'ambito delle indagini sulla morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale che è morto dopo l'inseguimento del veicolo guidato dal 26enn e.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'automobile sarebbe passata da una società all'altra almeno cinque volte. A un certo punto, sarebbe arrivata al 26enne senza un contratto formale. A noleggiarla sarebbe stata una società di Osio Sopra (Bergamo), il cui titolare avrebbe dichiarato di non conoscere il 26enne intralciando così le indagini. Per questo motivo, come riportato dal quotidiano Il Giorno, è indagato per favoreggiamento. Un altro uomo, titolare di un'altra società di noleggio auto, è indagato per lo stesso motivo.

Agli inquirenti, il 26enne ha spiegato di aver preso in prestito l'auto da un amico per trascorrere semplicemente una serata con altri amici. Avrebbe poi affermato di aver portato con sé qualche grammo di marijuana. Non ha però voluto rivelare i nomi degli amici: "Non voglio coinvolgerli, visto che ho fatto tutto da solo". Ieri, venerdì 26 giugno, la giudice per le indagini preliminari Giulia Masci ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari, ma quando sarà disponibile il braccialetto elettronico.

Una misura che era stata richiesta anche dalla pubblico ministero Francesca Crupi perché il 26enne ha reso una piena confessione e i familiari hanno messo a disposizione una casa a Monza. L'accusa di omicidio stradale è stata riqualificata in morte come conseguenza di altro reato. Resta ancora accusato di fuga pericolosa.