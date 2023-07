Sfascia la casa della madre con una mazza: i carabinieri la salvano Un uomo ha sfasciato casa dopo che la madre si è rifiutata di andare via: la donna è stata salvata dai carabinieri.

Un uomo avrebbe sfasciato la casa della madre dopo che lui le aveva chiesto di andare via dalla loro abitazione: l'episodio si è verificato nella serata di ieri, giovedì 13 luglio, a Manerba del Garda in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Salò e gli agenti della polizia locale che hanno così potuto salvare la madre da possibili ripercussioni fisiche.

L'uomo avrebbe chiesto alla madre di lasciare la loro casa

Sulla base delle informazioni diffuse fino a questo momento, sembrerebbe che l'uomo abbia chiesto alla madre di andare via dall'abitazione in cui vivevano entrambi. Quando la donna si è rifiutata di lasciare la loro casa, l'uomo avrebbe preso una mazza e avrebbe dato in escandescenza: avrebbe spaccato le porte e le finestre della casa. La donna avrebbe così chiamato le forze dell'ordine.

I carabinieri hanno trovato droga nell'abitazione

Quando i carabinieri e gli agenti sono arrivati in casa, hanno trovato la donna in stato di shock. Fortunatamente non aveva riportato ferite fisiche: non sembrerebbe quindi essere stata trasferita in ospedale. Il cinquantenne, di cui non si conoscono le generalità, gli avrebbe consegnato di sua spontanea volontà alcuni grammi di hashish. Durante una perquisizione in casa, i carabinieri hanno trovato circa quattro grammi di sostanza stupefacente in un cassetto. Tutta la droga è stata sequestrata. L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale di Gavardo per una visita. Successivamente è stato dimesso.