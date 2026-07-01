La madre è morta da 3 anni, ma continua a incassare la pensione per 46mila euro: denunciato 59enne di Belgioioso

Un 59enne di Belgioioso (Pavia) è stato denunciato dai carabinieri per truffa aggravata. Da marzo 2023 a giugno 2026 avrebbe incassato circa 46mila euro di pensione della madre, deceduta ormai da 3 anni.

Foto di repertorio

I carabinieri della Stazione di Belgioioso hanno denunciato un 59enne alla Procura di Pavia con l'accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Stando a quanto ricostruito, da marzo 2023 a giugno 2026 l'uomo avrebbe continuato a percepire la pensione della madre, nonostante questa fosse deceduta. Il 59enne, infatti, non avrebbe mai comunicato la morte della donna agli enti competenti e i versamenti sarebbero proseguiti ininterrotti sul loro conto cointestato. La cifra totale che dovrà restituire è pari a circa 46mila euro, ai quali andranno sommati gli interessi.

L'indagine che ha portato alla denuncia del 59enne è partita per caso. L'uomo, un operaio residente a Belgioioso, doveva essere ascoltato dagli investigatori in merito a un'inchiesta per un Codice Rosso, legata quindi a un episodio di violenza su una donna, di cui era stato testimone. Tra le varie domande che gli sono state poste dai carabinieri, gli è stato chiesto se quel giorno con lui fosse presente anche la madre. Così, il 59enne si è ritrovato costretto a spiegare che la donna non poteva esserci, dato che era deceduta a marzo 2023.

Insospettiti per quelle dichiarazioni, i carabinieri hanno avviato alcune verifiche sul suo conto. È stato scoperto che il 59enne non aveva mai comunicato il decesso della madre agli enti competenti e, in questo modo, avrebbe continuato a percepire la sua pensione fino a giugno 2026. Il denaro, infatti, veniva versato su un conto cointestato a lui e alla madre. In poco più di tre anni, il 59enne avrebbe percepito indebitamente 45.843 euro. I carabinieri lo hanno quindi denunciato per truffa aggravata e l'uomo dovrà anche risarcire l'Inps di quella somma più gli interessi, per una cifra complessiva di circa 50mila euro.