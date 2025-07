Scappano a tutta velocità dai Carabinieri e si schiantano: due feriti gravi ad Ascoli

È di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina, sabato 19 luglio, lungo la circonvallazione nord ad Ascoli Piceno. Si tratta di due uomini che sono rimasti coinvolti in un incidente con i Carabinieri. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice rosso. Uno dei due è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona, l’altro al Mazzoni di Ascoli.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’incidente sarebbe avvenuto dopo che i militari avevano fermato l’auto con a bordo i due uomini per un controllo. In un primo momento gli occupanti si sarebbero sottoposti all'accertamento, ma poi sarebbero risaliti a bordo dell’auto scappando a forte velocità. Ne sarebbe nato un inseguimento, con la vettura dei fuggitivi che si sarebbe ribaltata. I Carabinieri coinvolti ne sono usciti illesi.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale e quella locale per gestire la viabilità e i rilievi. Sono attualmente in corso accertamenti per l'identificazione dei due uomini coinvolti che, stando alle prime informazioni, non sarebbero residenti nel territorio. Le indagini dovranno inoltre chiarire la dinamica esatta dell'accaduto e le motivazioni della fuga dei due feriti.