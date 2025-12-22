Sassari, raggiunto da colpi di fucile scappa in auto fino a casa del fratello: ricoverato in gravi condizioni

Caccia all’uomo a Pattada, in provincia di Sassari, dopo un tentato omicidio ai danni di un 55enne del posto raggiunto da colpi di arma da fuoco nella tarda serata di ieri, domenica 21 dicembre. Vittima dell’agguato Antonello Regaglia, ferito gravemente e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Gli spari improvvisi intorno alle 19 di ieri in una zona di campagna in località Monte Lerno, non lontano dalla diga omonima.

Secondo quanto ricostruito finora, il 55enne si trovava in auto nei pressi della sua azienda agricola quando è stato fatto bersaglio di colpi di arma da fuoco all'ingresso della tenuta. Diversi i colpi esplosi da qualcuno che probabilmente lo aspettava e si era appostato in zona per l'agguato, probabilmente con un fucile.

Regaglia è stato raggiunto da alcuni proiettili ma è riuscito comunque a scappare guidando l’auto nonostante fosse ferito al torace. Con la vettura è riuscito a raggiungere la casa del fratello, assessore dell'Agricoltura e dell'Ambiente della cittadina sassarese, dove è arrivato completamente insanguinato facendo scattare l’allarme. Trasportato d’urgenza dai familiari in ospedale al pronto soccorso di Ozieri, a causa delle lesioni è stato disposto subito il suo trasferito immediato al Santissima Annunziata di Sassari per le cure del caso.

Il 55enne è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza ed è ora ricoverato in gravi condizioni. Intanto le forze dell’ordine sono sulle tracce di chi ha sparato. Ci sarebbe già un sospetto, un uomo con cui Regaglia avrebbe avuto già diversi litigi anche nel recente passato e che ora è ricercato.